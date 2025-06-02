Льодовики втратять майже 40% своєї маси через потепління: вчені кажуть, що це не найгірший сценарій

Через кліматичні зміни льодовики втратять майже 40% своєї маси. Навіть якщо глобальна температура різко припинить зростати, це їх не врятує.

За гіршого кліматичного сценарію втрати можуть зрости до майже 80%.

Таких висновків дійшли вчені у дослідженні, опублікованому у науковому журналі Science, пише CNN.

За оцінками науковців, льодовики втратять 39% своєї маси у порівнянні з 2020 роком. Ця тенденція є незворотною і, ймовірно, сприятиме підвищенню рівня Світового океану на 113 міліметрів.

Поточна кліматична політика, скоріше за все, не зможе утримати глобальне потепління на рівні нижче за 1,5℃. А якщо людство продовжить її дотримуватися, втрата льодовиків зросте до 76%.

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Другий сценарій може виявитися катастрофічним для країн, які залежать від талої води льодовиків для зрошення, енергетики та водопостачання.

За словами дослідника льодовиків Джеймса Кіркхема, до втрати 39% маси можна адаптуватися, до 76% це зробити неможливо.

"Цим дослідженням ми хочемо показати, що з кожною десятою часткою градуса зниження глобального потепління ми можемо зберегти льодовики", – співавторка дослідження Ліліан Шустер.

У 2015 році майже 200 країн зобов'язалися співпрацювати в рамках Паризької угоди з метою обмеження глобального потепління на рівні не вище, ніж на 2℃ більше за доіндустріальний. В ідеалі – не вище за 1,5℃.

Однак температура продовжує зростати – світ прямує до потепління на 2,9℃ до 2100 року. Кожне додаткове підвищення на 0,1℃ між 1,5 і 3℃ потепління призводить до додаткової втрати 2% маси льодовиків.

Щоб отримати ці дані, вчені використали вісім моделей льодовиків та створили симуляції з прогнозами розвитку кожного льодовика. Тому вони мали широкий діапазон результатів.

Наприклад, висновок про те, що льодовики втратять 39% своєї маси, якщо поточні температури збережуться, є середнім результатом даних, що коливалися у межах 15-55%.

Однак всі моделі доводять одну закономірність: чим сильніше потепління, тим більше маси льодовиків ми втрачаємо.

Нагадаємо, 2024 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень. Глобальна температура вперше перевищила узгоджену на міжнародному рівні позначку потепління у 1,5℃.