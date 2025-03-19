Світ пережив найспекотніше десятиліття в історії спостережень: звіт метеорологів

Земля офіційно пережила найспекотніші 10 років в історії спостережень.

Про це йдеться в новому звіті Всесвітньої метеорологічної організації (WMO), який містить тривожні рекорди та заклики до негайних дій, пише CNN.

За даними WMO, концентрація парникових газів, зокрема вуглекислого газу, метану та оксиду азоту, досягла найвищих рівнів за останні 800 тисяч років. Це – основна причина глобального потепління, яке вже вплинуло на рівень океанів, природні катаклізми. Через стихійні лиха рекордна кількість людей змушена покинути свої домівки.

Основні висновки звіту WMO

Минулого року було зафіксовано найвищу температуру з моменту початку спостережень 175 років тому.

За оцінками WMO, довгострокове глобальне потепління становить на 1,34 - 1,41°C вище, ніж у доіндустріальну епоху. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш заявив, що обмежити зростання глобальної температури до 1,5 градусів Цельсія все ще можливо, але "лідери повинні активізуватися".

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Океани поглинають 90% надлишкового тепла. За останні 8 років вчені фіксували нові теплові рекорди, а темпи нагрівання океану за останні два десятиліття більш ніж удвічі перевищили темпи нагрівання океану з 1950 по 2005 рік.

Такі зміни призводить до масового знебарвлення коралових рифів, збільшення штормів та ураганів, а також танення льодовиків.

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Рівень Світового океану зростає вдвічі швидше, ніж 30 років тому. Якщо у 1993-2002 роках він зростав на 2,1 мм щорічно, то зараз цей показник досяг 4,7 мм на рік.

Високий рівень моря має наслідки для прибережних громад, включаючи повені, ерозію та засолення ґрунтових вод.

Підвищення рівня моря посилюється таненням морського льоду, і немає жодних ознак уповільнення. За 2021-2024 роки зафіксували найбільшу втрату маси льодовика в історії у Норвегії, Швеції, Шпіцбергені та тропічних Андах, повідомили у WMO.

У 2024 році через стихійні лиха (тайфуни, посухи, лісові пожежі та повені) понад 36 мільйонів людей стали кліматичними біженцями, що є рекордним показником з 2008 року.

Експерти наголошують: кожен рік без рішучих дій посилює наслідки глобального потепління, які вже впливають на мільйони людей по всьому світу.