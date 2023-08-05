Сезонні фрукти: що краще з’їсти в серпні

Анна Бей
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5 серпня 2023

Про користь сезонних фруктів говорить незліченна кількість мінералів та вітамінів у складі.

Що встигнути з’їсти в серпні, аби збагатити свій раціон та не забувати про здорове харчування? Чим корисні сезонні фрукти? 

Зібрали інформацію про те, чому потрібно вживати фрукти та яку користь несуть свіжі сезонні продукти. 

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Користь серпневих фруктів

Серпень – один з найбільш врожайних місяців. Хоча фруктовий сезон почався значно раніше, саме зараз час збору найбільшої кількості смачних плодів. 

Фрукти цьогорічного врожаю вже достигли в садах або ж чекають на прилавках, пропонуємо ознайомитись з їх складом та поживними властивостями.

Користь сезонних серпневих фруктів. Фото: dragi52/Depositphotos

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Свіжі фрукти: користь та вплив на організм

Ожина

  • Це чудове джерело вітаміну С, вітаміну К та марганцю. 
  • Ожина покращує травлення та рівень цукру в крові, адже містить клітковину.
  • Однією з головних переваг ягоди є те, що вона багата на антиоксиданти, які називаються поліфенолами – вони допомагають боротися зі стресом
  • Ожина містить поліфенол антоціан, який є корисним для лікування запалення. Антоціани в ожині також можуть допомогти при серцево-судинних захворюваннях. Дослідження показують, що ці речовини збільшують приплив крові до мозку та активують ділянки, які контролюють мовлення, пам'ять та увагу.
Ожина є джерелом вітаміну С, вітаміну К та марганцю. Фото: Olyina/Depositphotos

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Смородина

  • Ягода корисна антиоксидантами в складі, які мають протизапальний, антисептичний та антимікробний ефекти.
  • Смородина містить магній, необхідний для передачі нервових імпульсів і нервово-м'язової провідності.
  • Також смородина багата на клітковину та майже не містить жирів. Клітковина додасть об'єму вашому раціону. Вона допомагає довше відчувати себе ситим і зменшує відчуття голоду. 
  • Смородина надзвичайно корисна для зору. Вміст антиоксидантів у смородині допомагає збільшити приплив крові до очей, зняти втому та покращити їх роботу. 
Смородина надзвичайно корисна для зору, адже містить в складі антиоксиданти. Фото: yulianny/Depositphotos

Порічка

  • Є джерелом антиоксидантів, вітаміну С та марганцю. Антиоксиданти допомагають зміцнити імунну систему та запобігти розвитку захворювань.
  • Порічка насичена поживними речовинами, корисними для шкіри: вітамінами групи B і С.
  • Маленькі червоні ягоди містять досить велику дозу клітковини, що є важливою частиною збалансованого харчування. Клітковина допомагає запобігти закрепам, які дуже поширені в сучасному суспільстві через вживання нездорової їжі, що практично не містить клітковини.
Порічка насичена поживними речовинами, корисними для шкіри: вітамінами групи В і С.Фото: Shaiith79/Depositphotos

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Аґрус

  • Має низький вміст калорій і жирів, але багатий на харчові волокна, мідь, марганець, калій і вітаміни С, В5 та В6.
  • Вітамін С є потужним антиоксидантом, що важливий для нервової, імунної системи та шкіри. 
  • Вітамін B5 необхідний для утворення жирних кислот, а вітамін B6 допомагає перетворювати їжу в енергію.
  • Наявність міді важлива для серця, судин, імунної системи та мозку. 
  • Марганець підтримує метаболізм, формування кісток, репродуктивну та імунну функції.
  • Калій необхідний для нормального функціонування клітин.
Аґрус містить мідь, яка важлива для серця, судин, імунної системи та мозку. Фото: SOE10/Depositphotos

Вишня

  • Є джерелом вітаміну С, калію, клітковини та інших поживних речовин, необхідних вашому організму для оптимального функціонування.
  • Дослідження показують, що протизапальні та антиоксидантні сполуки, які містяться у вишнях, можуть допомогти полегшити біль у м'язах, пошкодження та запалення, спричинені фізичними навантаженнями. Вживання ягід покращує продуктивність у заняттях спортом.
  • Вишні містять калій та поліфенольні антиоксиданти, які позитивно впливають на серцево-судинну систему.
Вишні містять калій та поліфенольні антиоксиданти, які позитивно впливають на серцево-судинну систему. Фото: VAKSMANV101/Depositphotos

Cлива

  • Містить вітамін С, що допомагає загоювати рани та є корисним для очей.
  • Калій, що міститься в складі, допомагає контролювати артеріальний тиск. 
  • Фрукт багатий на клітковину, яка допомагає сповільнити зростання глюкози в крові після вживання вуглеводів.
  • Сливи стимулюють вироблення організмом адипонектину – гормону, який допомагає регулювати рівень цукру в крові.
Сливи стимулюють вироблення організмом адипонектину – гормону, який допомагає регулювати рівень цукру в крові. Фото: 5seconds/Depositphotos

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Малина

  • Ягода є чудовим джерелом клітковини, вітаміну С та антиоксидантів, які допомагають знизити ризик виникнення певних хронічних захворювань (серцево-судинної системи, діабету, ожиріння).
  • Малина позитивно впливає на рівень цукру в крові завдяки високому вмісту клітковини та таніну.
  • Біоактивні поліфеноли в складі малини допомагають знизити ризик артриту та зменшують ознаки старіння.
Малина позитивно впливає на рівень цукру в крові завдяки високому вмісту клітковини та таніну. Фото: silverjohn/Depositphotos

Яблука

  • Містять пектини, які є важливими пребіотиками, що допомагають живити "хороші" бактерії у кишківнику.
  • Дослідження показують, що кверцетин (флавоноїд, який міститься в яблуках) захищає нейрони, запобігаючи розвитку хвороби Альцгеймера. 
  • Також яблука містять антиоксиданти, вітамін С та клітковину, які допомагають контролювати рівень цукру в крові та зміцнюють імунну систему. 
Яблука містять пектини, які є важливими пребіотиками, що допомагають живити "хороші" бактерії у кишківнику. Фото: KateNovikova/Depositphotos

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Виноград

  • Виноград містить багато важливих вітамінів та мінералів, зокрема мідь та вітаміни групи В і К.
  • Антиоксиданти, що містяться у винограді можуть захищати від розвитку хронічних серцевих захворювань, знижувати кров'яний тиск та рівень холестерину.
  • В складі винограду присутні лютеїн і зеаксантин, які допомагають підтримувати здоров'я очей, покращують зір і запобігають поширеним віковим захворюванням очей.
Виноград містить лютеїн і зеаксантин, які допомагають підтримувати здоров'я очей та покращують зір. Фото: kozirsky/Depositphotos

Кавун

  • Високий вміст води у кавуні допомагає підтримувати водний баланс, що забезпечує загальний стан здоров'я та відчуття ситості.
  • Лікопін і цитрулін, що містяться в кавуні, підтримують здоров'я серця, знижуючи кров'яний тиск та рівень холестерину. 
  • Також лікопін позитивно впливає на здоров’я очей.
  • Цитрулін, що міститься в кавуні, сприяє підвищенню ефективності фізичних вправ і зменшенню болю в м'язах.
Високий вміст води у кавуні допомагає підтримувати водний баланс, що забезпечує загальний стан здоров'я та відчуття ситості. Фото: 5seconds/Depositphotos

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Диня

  • Це чудове джерело вітамінів А, В6 і С та калію. Диня містить харчові волокна, фолати, ніацин, пантотенову кислоту та тіамін. Ці поживні речовини корисні для підвищення витривалості та здорової роботи нирок і селезінки. 
  • Поживні речовини в складі допомагають боротися з високим кров'яним тиском та дерматологічними захворюваннями.
Диня є чудовим джерелом вітамінів А, В6 і С та калію. Фото: AntonMatyukha/Depositphotos

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