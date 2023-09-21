Пірнула на глибину 76 м: рекорд фрідайверки Садурської визнали світовим досягненням України

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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21 вересня 2023

Світовий рекорд харків’янки Катерини Садурської з фрідайвінгу внесли до Національного реєстру рекордів України як світове досягнення держави.

Про це повідомила керівниця реєстру рекордів України Лана Вєтрова. 

Катерина Садурська на затримці дихання та без ластів пірнула на глибину 76 м, провівши під водою 3 хвилини 12 секунд.

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"Віднині світовий рекорд Катерини Садурської внесений до Національного реєстру рекордів як світове досягнення всієї України", – написала Лана Вєтрова. 

Катерина Садурська та Лана Вєтрова. Фото: Лана Вєтрова

Нагадаємо, за словами організаторів турніру Vertical Blue 2023, в якому брала участь харків’янка, досягнення є "безпрецедентним для будь-якої спортсменки в цій дисципліні". 

Катерина з табличкою-результатом. Фото з Instagram

"CNF (пірнання з постійною вагою без ласт) вважається найскладнішою дисципліною у фрідайвінгу, оскільки водолаз спускається і підіймається вертикально, використовуючи лише власну м'язову силу без допомоги плавників або інших пристроїв", – зазначили організатори.

Фото зроблене під час встановлення світового рекорду. Опублікувала Лана Вєтрова

Раніше ми повідомляли, що професор із Флориди прожив 74 дні під водою і встановив новий світовий рекорд. 

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