Чи можна взяти під опіку дітей із притулків, яких через війну евакуювали за кордон: пояснення

Родичі можуть узяти під опіку чи піклування дітей без проходження курсів

Дітей, яких з притулків евакуювали за кордон, можуть передавати в нові родини під опіку чи піклування, а не лише для усиновлення, у прийомні сім’ї чи дитбудинки сімейного типу.

Відповідні зміни до порядку всиновлення ухвалили в Кабміні, повідомили в Міністерстві соціальної політики.

За національним законодавством, дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування після повернення в Україну мають пріоритетно влаштовувати у сім’ї.

Якщо раніше дітей мали влаштовувати в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, в родини усиновлювачів та в біологічні родини (за сприятливих для цього умов), то тепер перелік доповнили сім’ї опікунів та піклувальників.

Рішення про передачу дитину під опіку або піклування ухвалює служба у справах дітей за місцем проживання або перебування кандидатів, які готові взяти її в родину.

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Дитину також можуть передати за кордон, якщо кандидатом в опікуни чи піклувальники є її родичі, які перебувають за межами України. В такому випадку рішення має ухвалювати орган опіки та піклування за останнім місцем проживання кандидата на Батьківщині.

Крім того, претенденти, які мають сімейні стосунки з дитиною, не зобов’язані проходити курс навчання про виховання.

"Кожна дитина потребує родини. Для дітей, евакуйованих у складі закладів, влаштування в сім’ю означає повноцінне занурення в українське середовище і швидшу реінтеграцію в суспільство.

Це також можливість жити в турботі, реалізувати свій потенціал, а для деяких дітей – і можливість возз’єднатись з братами і сестрами, які були влаштовані в сімейні форми виховання раніше", – вважають у Мінсоцполітики.

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Нагадаємо, в березні 2024 року в Україні спростили процедуру усиновлення дітей. Відтепер дітей можуть передавати в родини до вироку суду, якщо кандидати мають позитивний висновок та це відповідає інтересам малюка.