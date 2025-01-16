Суд задовольнив вимогу міськради Тернополя щодо зведення однакових пам’ятників на Пантеоні Героїв

Рідні загиблого Віталія Стадника хочуть спорудити для нього інший пам'ятник, ніж у решти на Пантеоні

У Львові апеляційний суд скасував рішення попередньої інстанції і відмовив у задоволенні вимог родині колишнього прокурора та військовослужбовця Віталія Стадника.

Рідні загиблого вимагають дозволу на спорудження для нього іншого пам'ятника, ніж у решти полеглих захисників, які також поховані на Пантеоні Героїв у Тернополі.

Про рішення суду розповіли в Тернопільській міській раді. Наразі воно недоступне в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як зазначають у мерії, Восьмий апеляційний суд Львова вирішив, що рішення попередньої інстанції ухвалили "всупереч вимогам чинного законодавства".

Відтак місцеве комунальне підприємство і надалі контролюватиме встановлення намогильних споруд єдиного зразка у випадках, де це передбачено.

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У міській раді додали, що в судах різних інстанцій досі тривають справи за позовом рідних експрокурора.

Місцева влада вважає, що родина Стандика намагається "нівелювати єдину концепцію зовнішнього вигляду військових поховань" на Пантеоні Героїв у місті Тернопіль.

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"Попри це, Тернопільська міська рада спільно з громадськістю забезпечуватиме необхідні заходи для належного створення гідного Пантеону Героїв з метою вшанування кожного, хто віддав своє життя за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України", – заявили там.

Нагадаємо, у грудні 2024 року історик Вахтанг Кіпіані розповів про п'ять судових проваджень, якими родина Стадників намагається отримати дозвіл, аби спорудити для загиблого військового пам'ятник, що відрізняється від інших на Пантеоні Героїв.

Історик зауважує, що надмогильна споруда має відрізнятися від встановленого зразка, бути більшою і мати "двометрову бронзову фігуру".

У грудні 2024 року Восьмий апеляційний суд скасував заборону на самостійне спорудження пам’ятників на території Пантеону..

"І от колишнім суддям (йдеться про батьків Віталія Стадника – ред.) дуже важливо, щоб цієї норми не було. Бо вони не ніщеброди якісь, а солідні забезпечені люди і поставлять своєму синові фігуру в повний зріст. Ще й з автоматом.

Зрештою – мають право. Буквально у п'яти метрах від пантеону є вільна ділянка землі. Там можна встановити і цю фігуру, і щось інше. Ні, вони не хочуть. Вони хочуть зламати спільне рішення, яке ухвалене в інтересах всіх загиблих", – вважає Вахтанг Кіпіані.