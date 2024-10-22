У Львові затримали 48-річну жінку, яка пошкодила 39 могил на Личаківському кладовищі

Поліціянти встановили особу жінки, яка вчинила наругу над 39 могилами на Личаківському кладовищі у Львові.

Зловмисницею виявилася 48-річна місцева – їй загрожує до п’яти років позбавлення волі, повідомили в поліції Львівської області.

Співробітники поліції разом із працівниками Служби безпеки України вивчили записи камер відеоспостереження, на яких виявили винуватицю трощі 39 могил. Вони встановили особу жінки і розшукали її – нею виявилася 48-річна львів’янка.

Жінці повідомили про підозру в нарузі над могилою, місцем поховання або тілом померлого – частина 2 статті 297 Кримінального кодексу. Львів’янці загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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Нагадаємо, 20 жовтня о 9:30 ранку поліціянти міста отримали повідомлення від небайдужих львів’ян про пошкодження могил на Личаківському кладовищі.

Попередньо, постраждали надгробні споруди учасників російсько-української війни, політичних в’язнів та волонтерів.