Лише одна людина на світі пережила падіння метеорита і вижила: хто вона

Перед падінням на Землю метеорит розколовся на два шматки (фото ілюстративне)

За всю історію спостережень НАСА задокументувало лише один випадок, коли людина вижила після падіння на неї метеорита.

Йдеться про американку Енн Годжес, яка навіть не отримала важких травм, повідомляє IFL.Science.

Інцидент стався 30 листопада 1954 року. Того дня жінка дрімала на дивані у своєму будинку в містечку Оук-Гроув. Раптово у кімнату впав метеорит розміром як грейпфрут, пробивши дірку в даху, рикошетом відскочив від радіоприймача і вдарився об стегно жінки.

Ніяких серйозних травм Енн Годжес не зазнала – на нозі лише залишилась гематома.

Незадовго до інциденту жителі району бачили яскраву смугу світла, що тягнулась небом. Це – слід від падіння метеорита.

РЕКЛАМА:

Виявилось, що до того, як впасти на будинок Енн Годжес, камінь розколовся. Одна половина впала на помешкання, а іншу згодом виявив фермер Джуліус Кемпіс Маккінні. Чоловік швидко зорієнтувався і продав космічний камінь адвокату.

Половину, яка впала на будинок, передали військово-повітряним силам США. Після того, як військові підтвердили, що це метеорит, постало питання, що з ним робити. Громадськість вимагала повернути космічний камінь Енн, писав National Geographic.

"У мене таке відчуття, ніби метеорит мій. Я думаю, що Бог призначив його для мене", – казала жінка.

Свої права на космічний камінь пред’являла орендодавиця будинку. Хоча закон був на її боці, згодом вона погодилась продати камінь Енн за 500 доларів.

Щоправда, у власності постраждалої жінки він був недовго – разом з чоловіком вони передали камінь у музей природної історії Алабами, де він зберігається до сьогодні.

Загалом щороку в атмосферу Землі потрапляють мільйони метеоритів, але зазвичай вони згорають ще у повітрі. До поверхні планети дістаються близько 10 тисяч з них, тому шанс постраждати внаслідок цього мізерно малий.

"У вас більше шансів потрапити під торнадо, блискавку та ураган одночасно", – зауважив астроном з Коледжу штату Флорида Майкл Рейнольдс, обговорюючи справу Енн Ходжес у 2013 році.

Нагадаємо, раніше науковці виявили найдавніший відомий метеоритний кратер на Землі, що утворився 3,5 мільярда років тому.