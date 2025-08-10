"Г’юстон, у нас проблеми": помер астронавт NASA, який пережив майже катастрофічний вибух у космосі

У США помер колишній командир космічної місії "Аполлон-13" Джеймс Ловелл-молодший, який у 1970 році пережив майже катастрофічний вибух при наближенні до Місяця.

Колишньому астронавту NASA було 97 років, повідомили в NASA.

Про смерть Джеймса Ловелла розповіла його родина.

"Ми надзвичайно пишаємося його дивовижними життєвими та кар’єрними досягненнями, серед яких легендарне лідерство в новаторських космічних польотах людини. Але для всіх нас він був татом, дідусем і лідером нашої родини. Найголовніше, він був нашим героєм.

Нам буде не вистачати його непохитного оптимізму, його почуття гумору та того, як він змушував кожного з нас відчувати, що ми можемо зробити неможливе. Він був справді єдиним у своєму роді", – йдеться у заяві родини астронавта.

Джеймс Ловелл був льотчиком-випробувачем Військово-морських сил США, а згодом астронавтом NASA. У космосі він провів близько 715 годин – найбільше серед інших учасників американський піонерських програм, які змагалися з СРСР за першість у спробі доставити людину на Місяць.

Американець брав участь у двох місіях "Джеміні", у межах яких космічними кораблями облетіли Землю. Крім того, він долучився до команди на борту "Аполлона-8", що здійснив перший політ на орбіту Місяця. Згодом його обрали для участі в "Аполлоні-13". Ловелл зі своїми колегами мав дослідити поверхню Місяця, пише The New York Times.

Хоча астронавту не вдалося здійснити свою мрію і побувати на супутнику Землі, він здобув популярність за культову фразу "Г’юстон, у нас проблеми". У фільмі "Аполлон-13" Джеймса Ловелла зіграв Том Генкс, який промовив ці слова після того, як на космічному кораблі відбувся вибух.

Насправді першим фразу, яка згодом стала іронічним способом повідомили про негаразди, сказав інший пілот – Джон Свайгерт. За ним "Г’юстон, у нас проблеми" промовив також Ловелл після того, як у NASA попросили повторити повідомлення.

Тоді, після 56 годин польоту та понад 320 тисяч кілометрів від Землі, на борту космічного корабля розірвався один із кисневих баків. Інший отримав пошкодження і протікав. Крім того, з ладу вийшли кілька батарей паливних елементів.

Аварія унеможливила посадку на Місяць і поставила під загрозу життя астронавтів. Після кількох коригувань траєкторій руху космічного корабля трьом членам екіпажу довелося повертатися на Землю в модулі, розробленому для доправлення двох людей на Місяць.

"Хоча я не висадився на Місяць і був розчарованим, я зрозумів, що це був тріумф в іншому значенні – відверненні людей від катастрофи", – розповідав згодом Ловелл.

Нагадаємо, минулого року у США помер колишній пілот космічної місії NASA Вільям Андрес, який був одним із перших людей, що облетіли Місяць.