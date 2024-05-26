Вірус пташиного грипу вперше виявили в яловичині

У США м’ясо хворої молочної корови показало позитивний результат на вірус пташиного грипу. Воно не потрапило на прилавки магазинів.

Позитивний тест, отриманий у рамках федерального дослідження безпеки яловичини, викликає занепокоєння щодо того, чи може вірус потрапити в комерційне постачання яловичини, створюючи ризик для здоров’я людей, пише The New York Times.

Однак Міністерство сільського господарства США стверджує, що споживачам м’яса не варто хвилюватися, адже воно є безпечним.

Наразі вірус H5N1 виявили лише у молочної худоби. Інфікування м’ясної худоби (тієї, яку вирощують на м’ясо) не зафіксовано. Але експерти вважають, що поширення вірусу є більшим, ніж повідомляють офіційно – 58 молочних стад у дев'яти американських штатах.

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"Очевидно, що це дуже поширене явище, яке потребуватиме постійної пильності", – сказав Брайан Ронхольм, директор із харчової політики правозахисної організації Consumer Reports.

За його словами, ризик для споживачів залишається низьким. Але "для додаткової впевненості їм буде важливо переконатися, що вони готують м’ясо за належної температури".

Офіційні особи та експерти стверджують, що ретельна термічна обробка, швидше за все, знищить будь-який вірус, який міг би проникнути в м’ясо. Попередні лабораторні перевірки яловичого фаршу підтверджують цю думку.

Але докторка Гейл Хансен, незалежна експертка з безпеки харчових продуктів і ветеринарної медицини, критично оцінила реакцію федерального уряду на спалах молочних корів, сказав, що чиновники були занадто впевнені в безпеці яловичини.

"Люди нерідко їдять м'ясо навіть сирим", – зауважує вона.

Експерти з безпеки харчових продуктів рекомендують завжди ретельно проварювати м’ясо, щоб запобігти зараженню більш поширеними патогенами, такими як сальмонела, лістерія та кишкова паличка.

"Ці рекомендації щодо безпеки харчових продуктів були створені задовго до того, як H5N1 став проблемою, і вони завжди повинні бути нашим основним стандартом", – наголошує доктор Кіт Поулсен, директор Вісконсинської ветеринарної діагностичної лабораторії Університету Вісконсіна-Медісон.

Раніше дослідження виявило, що дельфін, який помер у США, був хворим на пташиний грип.