Яку космічну погоду очікувати у вересні? Прогноз магнітних бур на місяць

Альона Павлюк — 27 серпня, 09:00
У вересні очікується кілька днів з магнітними бурями. Переважна більшість припаде на початок місяця.

Про це йдеться у 27-денному прогнозі космічної погоди від Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Потужність збурення магнітного поля Землі визначають за допомогою Kp-індексу. Це глобальний показник геомагнітної активності, що вимірюється за шкалою від 0 до 9 (де 0 – відсутність активності, а 9 – екстремальна магнітна буря).

У вересні прогнозують таку космічну погоду:

  • 1 вересня – 2 (спокій);
  • 2 вересня – 2 (спокій);
  • 3 вересня – 2 (спокій);
  • 4 вересня – 5 (невелика магнітна буря);
  • 5 вересня – 6 (помірна магнітна буря);
  • 6 вересня – 5 (невелика магнітна буря);
  • 7 вересня – 4 (активність);
  • 8 вересня – 4 (активність);
  • 9 вересня – 4 (активність);
  • 10 вересня – 4 (активність);
  • 11 вересня – 2 (спокій);
  • 12 вересня – 2 (спокій);
  • 13 вересня – 2 (спокій);
  • 14 вересня – 2 (спокій);
  • 15 вересня – 5 (невелика магнітна буря);
  • 16 вересня – 4 (активність);
  • 17 вересня – 3 (неспокій);
  • 18 вересня – 4 (активність);
  • 19 вересня – 3 (неспокій);
  • 20 вересня – 3 (неспокій).

Нагадаємо, у жовтні 2024 року науковці підтвердили, що Сонце увійшло у фазу своєї найбільшої активності за останні 11 років.

