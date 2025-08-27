Яку космічну погоду очікувати у вересні? Прогноз магнітних бур на місяць
Магнітні бурі у вересні – прогноз на місяць
gergitek/Depositphotos
У вересні очікується кілька днів з магнітними бурями. Переважна більшість припаде на початок місяця.
Про це йдеться у 27-денному прогнозі космічної погоди від Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).
Потужність збурення магнітного поля Землі визначають за допомогою Kp-індексу. Це глобальний показник геомагнітної активності, що вимірюється за шкалою від 0 до 9 (де 0 – відсутність активності, а 9 – екстремальна магнітна буря).
У вересні прогнозують таку космічну погоду:
- 1 вересня – 2 (спокій);
- 2 вересня – 2 (спокій);
- 3 вересня – 2 (спокій);
- 4 вересня – 5 (невелика магнітна буря);
- 5 вересня – 6 (помірна магнітна буря);
- 6 вересня – 5 (невелика магнітна буря);
- 7 вересня – 4 (активність);
- 8 вересня – 4 (активність);
- 9 вересня – 4 (активність);
- 10 вересня – 4 (активність);
- 11 вересня – 2 (спокій);
- 12 вересня – 2 (спокій);
- 13 вересня – 2 (спокій);
- 14 вересня – 2 (спокій);
- 15 вересня – 5 (невелика магнітна буря);
- 16 вересня – 4 (активність);
- 17 вересня – 3 (неспокій);
- 18 вересня – 4 (активність);
- 19 вересня – 3 (неспокій);
- 20 вересня – 3 (неспокій).
Нагадаємо, у жовтні 2024 року науковці підтвердили, що Сонце увійшло у фазу своєї найбільшої активності за останні 11 років.