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Чи будуть сильні магнітні бурі у червні? Прогноз космічної погоди на місяць

Альона Павлюк — 2 червня, 14:00
Чи будуть сильні магнітні бурі у червні? Прогноз космічної погоди на місяць
Магнітні бурі в червні – прогноз на місяць
vampy1/Depositphotos

У червні спостерігатиметься підвищення сонячної активності. Очікуються дні з невеликими, помірними та навіть дуже сильними магнітними бурями.

Про це йдеться у 27-денному прогнозі космічної погоди від Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Потужність збурення магнітного поля Землі визначають за допомогою Kp-індексу. Це глобальний показник геомагнітної активності за шкалою від 0 до 9 (де 0 – відсутність активності, а 9 – екстремальна магнітна буря).

У червні прогнозують таку космічну погоду:

  • 2 червня – 8 (дуже сильна магнітна буря);
  • 3 червня – 5 (невелика магнітна буря);
  • 4 червня – 4 (активність);
  • 5 червня – 4 (активність);
  • 6 червня – 3 (неспокій);
  • 7 червня – 3 (неспокій);
  • 8 червня – 3 (неспокій);
  • 9 червня – 2 (спокій);
  • 10 червня – 4 (активність);
  • 11 червня – 4 (активність);
  • 12 червня – 3 (неспокій);
  • 13 червня – 6 (помірна магнітна буря);
  • 14 червня – 5 (невелика магнітна буря);
  • 15 червня – 4 (активність);
  • 16 червня – 4 (активність);
  • 17 червня – 4 (активність);
  • 18 червня – 3 (неспокій);
  • 19 червня – 3 (неспокій);
  • 20 червня – 3 (неспокій);
  • 21 червня – 3 (неспокій);
  • 22 червня – 3 (неспокій);
  • 23 червня – 4 (активність);
  • 24 червня – 4 (активність);
  • 25 червня – 6 (помірна магнітна буря);
  • 26 червня – 5 (невелика магнітна буря);
  • 27 червня – 4 (активність);
  • 28 червня – 3 (неспокій).

Нагадаємо, у жовтні 2024 року науковці підтвердили, що Сонце увійшло у фазу своєї найбільшої активності за останні 11 років. Це означає, що полярні сяйва стануть частішим явищем.

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