Чи будуть сильні магнітні бурі у червні? Прогноз космічної погоди на місяць
Магнітні бурі в червні – прогноз на місяць
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У червні спостерігатиметься підвищення сонячної активності. Очікуються дні з невеликими, помірними та навіть дуже сильними магнітними бурями.
Про це йдеться у 27-денному прогнозі космічної погоди від Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).
Потужність збурення магнітного поля Землі визначають за допомогою Kp-індексу. Це глобальний показник геомагнітної активності за шкалою від 0 до 9 (де 0 – відсутність активності, а 9 – екстремальна магнітна буря).
У червні прогнозують таку космічну погоду:
- 2 червня – 8 (дуже сильна магнітна буря);
- 3 червня – 5 (невелика магнітна буря);
- 4 червня – 4 (активність);
- 5 червня – 4 (активність);
- 6 червня – 3 (неспокій);
- 7 червня – 3 (неспокій);
- 8 червня – 3 (неспокій);
- 9 червня – 2 (спокій);
- 10 червня – 4 (активність);
- 11 червня – 4 (активність);
- 12 червня – 3 (неспокій);
- 13 червня – 6 (помірна магнітна буря);
- 14 червня – 5 (невелика магнітна буря);
- 15 червня – 4 (активність);
- 16 червня – 4 (активність);
- 17 червня – 4 (активність);
- 18 червня – 3 (неспокій);
- 19 червня – 3 (неспокій);
- 20 червня – 3 (неспокій);
- 21 червня – 3 (неспокій);
- 22 червня – 3 (неспокій);
- 23 червня – 4 (активність);
- 24 червня – 4 (активність);
- 25 червня – 6 (помірна магнітна буря);
- 26 червня – 5 (невелика магнітна буря);
- 27 червня – 4 (активність);
- 28 червня – 3 (неспокій).
Нагадаємо, у жовтні 2024 року науковці підтвердили, що Сонце увійшло у фазу своєї найбільшої активності за останні 11 років. Це означає, що полярні сяйва стануть частішим явищем.
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