Чи будуть сильні магнітні бурі у червні? Прогноз космічної погоди на місяць

Магнітні бурі в червні – прогноз на місяць

У червні спостерігатиметься підвищення сонячної активності. Очікуються дні з невеликими, помірними та навіть дуже сильними магнітними бурями.

Про це йдеться у 27-денному прогнозі космічної погоди від Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Потужність збурення магнітного поля Землі визначають за допомогою Kp-індексу. Це глобальний показник геомагнітної активності за шкалою від 0 до 9 (де 0 – відсутність активності, а 9 – екстремальна магнітна буря).

У червні прогнозують таку космічну погоду:

2 червня – 8 (дуже сильна магнітна буря);

3 червня – 5 (невелика магнітна буря);

4 червня – 4 (активність);

5 червня – 4 (активність);

6 червня – 3 (неспокій);

7 червня – 3 (неспокій);

8 червня – 3 (неспокій);

9 червня – 2 (спокій);

10 червня – 4 (активність);

11 червня – 4 (активність);

12 червня – 3 (неспокій);

13 червня – 6 (помірна магнітна буря);

14 червня – 5 (невелика магнітна буря);

15 червня – 4 (активність);

16 червня – 4 (активність);

17 червня – 4 (активність);

18 червня – 3 (неспокій);

19 червня – 3 (неспокій);

20 червня – 3 (неспокій);

21 червня – 3 (неспокій);

22 червня – 3 (неспокій);

23 червня – 4 (активність);

24 червня – 4 (активність);

25 червня – 6 (помірна магнітна буря);

26 червня – 5 (невелика магнітна буря);

27 червня – 4 (активність);

28 червня – 3 (неспокій).

Нагадаємо, у жовтні 2024 року науковці підтвердили, що Сонце увійшло у фазу своєї найбільшої активності за останні 11 років. Це означає, що полярні сяйва стануть частішим явищем.

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