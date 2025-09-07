У США проживає найбільший пітон у світі: скільки він сягає завдовшки

В американському місті Канзас-Ситі проживає найдовший у світі сітчастий пітон на прізвисько Медуза. Змія вагою понад 158 кілограмів народилася у 2004 році.

Завдяки своїй довжині 7,7 метра плазун увійшов до Книги рекордів Гіннеса як найдовша змія, що живе в неволі, повідомляє IFLScience.

Медуза проживає в "будинку з привидами". У 2011 році після встановлення рекорду з нею робили святкове фото – змію довелося тримати 15 людям одночасно.

13 жовтня 2025 року пітону виповнюється 21 рік. У дикій природі цей вид живе приблизно до 22 років, однак у неволі плазуни доживають і до 30.

Сітчастих пітонів вважають найдовшими плазунами. Зазвичай представники цього виду мають довжину у понад шість метрів, хоча у 1912 році на індонезійському острові Сулавесі знайшли десятиметрову змію, яку незадовго після цього застрелили.

В історії були й довші змії за Медузу, наприклад, у 2018 році знайшли сітчастого пітона довжиною вісім метрів. Плазуна впіймали на будівельному майданчику в Малайзії. Однак через три дні гігантський плазун помер, ймовірно, відклавши перед цим яйце.

Крім незвичайних розмірів, сітчасті пітони мають іншу незвичайну особливість – можливість розмножуватися самостійно безстатевим шляхом. Уперше цю здатність науковій спільноті продемонструвала 11-річна змія Тельма, яка склала шість запліднених яєць без спарювання із самцем.

Раніше в Німеччині 58-річна жінка знайшла змію завдовжки 2,5 метра у власному саду.