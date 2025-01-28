Масниця 2025: коли починається та які страви готувати

Основними продуктами, які наші предки їди у цей період, були саме сир і масло. Звідси і назви - Масниця та Сиропуст.

Останнє яскраве дійство у циклі зимових свят посідає тиждень Запусти, Масниці або по-іншому – Сиропусний тиждень.

У 2025 році він почнеться у понеділок 24 лютого, а завершиться Прощеною неділею, 2 березня.

У православній традиції це останній період перед Великим постом, коли ще можна їсти молочне і яйця. М’ясне після неділі 23 лютого їсти забороняється.

Розповідаємо, чому не варто використовувати "Масляна" як назву цього тижня, як ще називали Масницю та що зазвичай готують у цей період.

Масниця і Сиропуст – бо можна їсти сир і масло

У цього тижня багато варіацій назв у різних регіонах. Крім вже згаданих були ще Пущення, Загальниця, Ніжкові заговини. Донедавна найбільш поширеною була назва Масляна, але історично вона використовувалася лише на Чернігівщині та подекуди на Слобожанщині – через близькість до кордону з Росією, звідки й походить. На більшості території України Масляна поширилася у часи активної русифікації. Тепер же щораз частіше вживається питоме українське Масниця чи Сиропуст.

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Ще одна назва цього тижня – Колодка або Колодій – засвідчує давню традицію "соромити" тих, хто до посту не встиг підібрати собі пару та одружитися чи вийти заміж. У давнину парубкам та дівчатам або ж їхнім батькам на шию (чи до ноги) прив’язували невеличку палицю, деревинку, імпровізовану колодку і говорили: "не женився єси, то колодку носи".

Народознавець Василь Скуратівський наводить кілька суджень щодо саме назви і обрядовості свята. Одне з них полягає у тому, що Колодій – це від місця, де збиралася молодь на гульки. Піти "на колоди" – означало вийти до гурту, на вечорниці, бо молодь часто збиралася біля повалених дерев. Відповідно, не знайшов собі "на колодках" пари, то матимеш кару.

Друга гіпотеза етнографа пов’язана з дохристиянськими віруваннями. Скуратівський вважає, що Колодій міг бути язичницьким божеством шлюбу та подружнього життя. А оскільки зима була найкращим періодом для народження дітей (бо давала змогу породіллі перепочити, побути з дитиною, а навесні та влітку брати участь у польових роботах), то той, хто пропустив можливість укласти, скріпити шлюб та зачати дитину, карався громадським осудом та насмішками.

Масниця: що приготувати

На теренах України основною стравою у Сиропусний тиждень були вареники з сиром. Їх вживали з сиром чи сметаною.

Ось тут ми зібрали різні рецепти вареників: на дріжджах, мінеральній воді, приготовані на пару, з різними традиційними та незвичними начинками.

Етнографка Галина Олійник каже, що замість "русскіх блінів" в Україні готували налисники з сиром. Варили також багато молочних каш, робили різноманітні запіканки, сирники, варили киселі.

Раніше ми вже писали про меню на Масницю від відомої кулінарки Дарії Цвек.

Цього року у Сиропуст радимо вам спробувати приготувати традиційну волинську закуску омочку (вомочку, гумочку, мачанку). Для її приготування беруть довільні пропорції сиру та сметани (залежно від бажаної консистенції страви). Сир перетирають, аби не було грудочок, додають сіль до смаку та сметану. Традиційно до страви більше нічого не додавали, в неї вмочували хліб, перепічки, або ж додавали до картоплі.

Ми радимо спробувати додати кріп, спеції та трохи часнику та намащувати на хліб.

Можна спробувати готувати і солодку омочку – тоді дати зовсім трохи солі, більше цукру чи меду, додати ваніль, корицю і горіхи.

Також радимо скуштувати на сніданок солоні сирники.

Солоні сирники

Інгредієнти:

500 г сиру

3 ст. л. сметани (можна більше або менше, залежно від того вологий чи сухий сир)

2 яйця

50 г твердого сиру

1 ст. л. крохмалю

100 г борошна (краще рисового, але можна й пшеничне)

сушений кріп

гранульований часник

спеції, сіль перець до смаку

Приготування:

Сир зі сметаною перетерти, аби було якнайменше грудочок. Додати яйця, натертий на дрібну тертку твердий сир, борошно та крохмаль, спеції, сушений кріп та часник. Вимісити як тісто, сформувати кульки, злегка приплюснути. Смажити з обох боків на невеликому вогні під кришкою до готовності. Можна під час приготування додавати на сковорідку трохи води – сирники будуть наче пропарені.

Подавати з тушкованим гарбузом (порізати кубиками гарбуз, обсмажити до золотавої скоринки, додати трохи гранульованого часнику, соєвого соусу, обсмажити пів хвилини, додати води і тушкувати до м’якості. Частину гарбуза збити блендером, викласти пюре на тарілку, далі сирники і гарбуз шматочками).