Mattel помилково розмістила посилання на порносайт на упаковці ляльок: тепер просить вибачення

Компанія Mattel помилково надрукувала вебадресу порносайту на упаковці своїх нових ляльок Wicked, створених на честь майбутньої кінопрем'єри однойменного фільму.

Про це пише CNN.

На упаковці ляльок було надруковано посилання, яке мало направляти покупців на сайт фільму, однак через друкарську помилку посилання веде на сайт для дорослих, доступний лише для користувачів 18+.

"Ми щиро шкодуємо через цю неприємну помилку і вживаємо негайних заходів для її виправлення. Батькам рекомендуємо звернути увагу, що помилково надрукований сайт не є безпечним для дітей", – відреагували в Mattel.

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Людям, які вже придбали ляльки, радять викинути упаковку або закрити видиме посилання.

Двочастинний фільм Wicked з популярною співачкою Аріаною Гранде та номінанткою на "Оскар" Синтією Еріво є адаптацією відомого бродвейського мюзиклу. Історія є приквелом до "Чарівника країни Оз" та розповідає альтернативну версію подій до прибуття Дороті Гейл.

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