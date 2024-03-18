На кордоні затримали ухилянта, який вигадав собі нове громадянство і трьох дітей

На кордоні зі Словаччиною в пункті пропуску "Ужгород" затримали українця з підробленими документами – чоловік сказав, що за національністю таджик.

"Вдома" на нього нібито очікували дружини та діти, розповідають в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

До Словаччини чоловік прямував рейсовим автобусом. Для виїзду він надав три свідоцтва про народження дітей, які є громадянами Таджикистану.

Також він розповів, що за національністю таджик і до приїзду в Україну проживав у Таджикистані.

За його словами, там він перебуває у цивільному шлюбі з двома жінками, від яких має трьох дітей.

До Києва чоловік нібито приїхав у 2022 році й після одруження з українкою отримав громадянство України.

"Перевіряючи документи, прикордонники виявили у свідоцтвах про народження дітей ознаки підробки. Зокрема, інспектори встановили, що оригінальні дані у всіх трьох документах було виправлено хімічною речовиною, а зверху нанесено новий текст", – повідомили прикордонники.

Підроблені документи у "багатодітного батька" вилучили.

Інформацію про виявлені ознаки правопорушення прикордонники направили до поліції.

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