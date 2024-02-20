У Раді запевнили, що ніхто не позбавлятиме дітей ухилянтів права на освіту: чому про це заговорили

У мережі з’явилась інформація, що нібито “дітям ухилянтів” можуть заборонити вступати до вишів. Усе почалося з того, що член оборонного комітету ВР і нардеп від “Батьківщини” Вадим Івченко дав виданню “Телеграф” інтерв’ю про новий законопроєкт щодо мобілізації.

У ньому він говорив і про санкції, які можна застосувати до військовозобов’язаних, які не стоять на обліку в ТЦК. Як приклад – він назвав позбавлення права на вступ до вишу військовозобов’язаного або для його дітей.

“Політичне керівництво пропонує: якщо ти не хочеш виконувати свій громадянський обов’язок, захищати Батьківщину і якщо не стоїш на військовому обліку, держава може тобі відмовляти в послугах. Наприклад: ти не будеш отримувати підтримку держави, твої діти не вступлять до вишу, або ти сам не вступиш до ВНЗ”, – сказав Івченко.

Гучну заяву про нібито позбавлення дітей освіти підхопили російські пропагандисти. Однак у Раді наголосили, що це неправдива інформація.

Зокрема, заяву нардепа спростував голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

"Ніхто не збирається обмежувати дітей у праві на освіту. Таких планів у Верховної Ради немає, не було і не буде! Навіть в контексті змін до правил мобілізації.

Чому хтось про це говорить, зрозуміти важко. Але точно не потрібно сприймати це серйозно”, – запевнив Арахамія.

Про фейк також висловилася голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк.

“По-перше, такий абсурд ніколи не підтримають члени партії "Слуга народу" у парламенті. По-друге, це порушення конституційного права на освіту.

По-третє, ми демократія і боремося за цінності свободи, а те, що пропонує Івченко, більше схоже на феодальне взяття в заручники дітей. По-четверте, ніхто ніколи не буде робити крайніми дітей за вчинки дорослих”, – наголосила депутатка.

Нагадаємо, раніше нардеп "Слуги народу" запропонував ув’язненим крутити педалі в обмін на зменшення тюремного строку: у мережі не оцінили.

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