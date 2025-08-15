Майже 50% українців мають високий рівень стресу, та діти більше нервують через навчання – опитування

Майже 50% українців відчувають високий рівень стресу. Однак діти більше хвилюються через навчання, ніж через війну.

Про це свідчать результати опитування, проведеного в рамках програми ментального здоров’я "Ти як?", повідомила голова Координаційного центру з психічного здоров’я Кабінету міністрів Оксана Збітнєва ефірі "Єдиних новин".

За її словами, 47% українців зазначають, що відчувають високий рівень стресу. Водночас 73% мають дуже хороший показник адаптивності – вони навчилися жити в новій реальності та виконувати щоденні задачі.

Переваги у здатності до адаптації та резильєнтності (вміння долати стреси та важкі періоди конструктивним шляхом) мають родини з дітьми. Найвищі показники спостерігаються у батьків віком 35-45 років. Вони дбають про дітей і так перефокусовують свою увагу на них.

Найбільш вразливими категоріями, каже Збітнєва, є діти, підлітки та молодь.

"46% дітей відзначають, що іспити, навантаження в школі або в університеті є вищим стресовим фактором, ніж тривоги чи ракетні обстріли.

Цей показник небезпечний тим, що діти сприймають війну і все, що з нею пов'язано, за нормальність. Це дуже тривожно", – зазначила голова Координаційного центру.

Високий показник стресу і низький показник резильєнтності також мають жінки, які чекають – дружини, партнерки, мами й сестри. За словами Збітнєвої, суспільство недооцінює їх.

Дослідження провели спільно з ЮНІСЕФ. У ньому взяли участь 12 тисяч респондентів.

Нагадаємо, опитування показало, що в Україні суттєво зріс запит на психологічну допомогу. На початок 2025 року лише 36% населення були задоволені своїм психологічним станом.