Медичні документи військових мають приймати лише в електронному форматі – юристи

Військові частини зобовʼязані приймати медичні документи військовослужбовців в електронному форматі.

Про це повідомляє правозахисний центр "Принцип".

Командування ЗСУ всупереч закону відмовляється приймати електронні документи про лікування. Натомість від військовослужбовців вимагають збір у паперовому форматі.

"Як наслідок, військові не отримують грошове забезпечення та виплати за поранення", – зазначають юристи.

Тому адвокати з "Принципу" запросили роз'яснення від Генерального штабу ЗСУ. У ньому йдеться про вимогу організувати роботу відповідно до закону.

"Обмін медичними та іншими документами військовослужбовців (постанови ВЛК, довідки про обставини травми, рапорти про відпустку для лікування тощо) між закладами охорони здоровʼя, військовими частинами й ТЦК та СП має бути в системі електронного документообігу Міноборони, Збройних Сил.

Про це зазначено в постанові Кабінету міністрів № 901. Якщо надіслати документи в електронному вигляді неможливо, тоді обовʼязок зібрати їх в паперовому вигляді покладається на заклад охорони здоровʼя або ТЦК та СП", – написано в документі.

Тобто якщо командування вимагає від військовослужбовця збір документів для захисту своїх прав можна використати документ від Генштабу.