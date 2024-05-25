Які хвороби поширені у військових та як їх лікувати? НСЗУ і "Принцип" створили довідник

Правозахисна організація "Принцип" спільно з Національною службою здоров'я України розробили довідники щодо найпоширеніших хвороб, які виникають або ускладнюються під час військової служби.

Зокрема, на фронті можуть загострюватися ВІЛ, гепатити та інші інфекційні захворювання, захворювання шлунково-кишкового тракту, серцево-судинні, психічні та репродуктивні хвороби, онкологія тощо.

Довідники, у яких описано поширені хвороби та можливості безоплатного лікування, опублікували у розділі "Матеріали" на сайті pryncyp.com.

"Після презентації довідників сімейним лікарям ми почнемо поширювати друковані примірники через цих фахівців у кількох регіонах – водночас будемо збирати зворотні відгуки від користувачів, аби покращити їх", – кажуть правозахисники.

Які хвороби можуть турбувати військових?

Вірусний гепатит, ВІЛ

Перебування в екстремальних та загрозливих для здоровʼя умовах, контакт з кровʼю чи іншими біологічними рідинами людини є факторами ризику для інфікування вірусними захворюваннями.

У "Принципі" наголошують, що ВІЛ-інфекція нині не розглядається як смертельна хвороба. Важливо звертатись до лікаря для проходження профілактичних обстежень та раннього виявлення хвороби, якщо зараження відбулось.

Запальні хвороби центральної нервової системи

При таких захворюваннях потрібна допомога невропатолога/невролога/нейрохірурга.

Захворювання серцево-судинної системи

Військовим потрібно звернутися до лікаря, якщо у них підвищується артеріальний тиск, з‘являться біль в грудній клітці, особливо під час фізичного навантаження, виникає задишка та відчуття нестачі повітря при ходьбі навіть на невеликій дистанції.

Захворювання шлунково-кишкового тракту

Бойові дії є значним стресом, який впливає на шлунково-кишковий тракт, кажуть фахівці. На проблему можуть вказувати такі симптоми, як біль у животі, нудота, блювання, здуття, метеоризм, діарея або закреп, біль при випорожненні.

Інфекційні хвороби шкіри та підшкірної клітковини

Військовим із такими хворобами може знадобитись допомога дерматологів, інфекціоністів та хірургів.

Онкологічні захворювання та доброякісні утворення

У стресових умовах можуть виникати доброякісні чи злоякісні утворення. І сімейний лікар – перший, хто може вчасно допомогти виявити онкозахворювання.

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Порушення або втрата зору

Участь у бойових діях може негативно вплинути на здоровʼя очей та зір через поганий сон, стрес, вплив випаровувань хімічних речовин та диму тощо.

Погіршення зору може відбутися не відразу, особливо якщо був досвід травм та поранень, а також близьких вибухів, пояснює НСЗУ та "Принцип".

Усі ці чинники можуть призводити до розвитку глаукоми (затуманення зору та звуження поля зору), катаракти (затемнення та помутніння очного кришталика), синдрому сухого ока, ретинопатії (ушкодження судин сітківки), кератиту (запалення рогівки).

Репродуктивні проблеми та захворювання

Військова служба та бойові дії можуть значно впливати на репродуктивне здоров’я.

Запальні захворювання органів тазу, тривалий стрес, травми органів сечостатевої системи, вживання певних медикаментів можуть призводити до порушення менструального циклу, розвитку патології органів сечостатевої системи.

Порушення роботи опорно-рухового апарату

Після отримання травм під час служби у військових можуть проявлятися біль у спокої чи при рухах, набряк, підвищення чутливості ураженої ділянки.

Поступово в травмованому місці може зменшуватись сила м’язів чи відбуватися їхня атрофія.

Туберкульоз та інші захворювання органів дихання

Про туберкульозну інфекцію можуть сигналізувати кашель з або без наявності мокротиння довше 2 тижнів, прожилки крові у мокротинні, біль у грудній клітці, слабкість, схуднення, підвищення температури тіла (до 37,2°C – 38°C), пітливість вночі.

Хвороби сечостатевої системи та органів малого таза

Перебування на службі або в зоні бойових дій часом означає відсутність можливості дотримання адекватної гігієни та доступ до контрацептивів. Це може провокувати хвороби сечостатевої системи.

Також ризик збільшується через тривале перебування в одному положенні, переохолодження, травмування ділянок тазу та зовнішніх статевих органів.

Наслідки черепно-мозкової травми, "контузії" та порушення слуху

Через отримані травми під час бойових дій, зокрема контузії, військових та ветеранів може турбувати біль у голові та запаморочення, може знижуватися чи зникати слух.

Психічні захворювання

Військовослужбовці та ветерани можуть потребувати психологічної допомоги, зокрема, після травм.

Обов'язково потрібно звернутися до фахівців із психічного здоров'я, якщо:

у вас трапляються навʼязливі спогади або думки, яких ви не можете позбутися, неприємні та страшні сни;

є стійке відчуття постійної загрози, панічні напади й бажання уникати окремих місць, людей та ситуацій;

ви маєте постійно знижений настрій, безсоння, відчуття втоми, яке не відповідає рівню навантаження;

ви втратили інтерес до того, що оточує, та/або відчуття задоволення від того, що його приносило.

Детальніше про те, яку медичну допомогу можуть отримати військові та ветерани, які мають зазначені захворювання або тривожні симптоми, можна дізнатися з довідників.

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Також ми пояснювали, за якими хворобами ВЛК буде встановлювати придатність до військової служби.