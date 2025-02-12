Медичний канабіс в Україні: що вже змінилося для пацієнтів та бізнесу

У серпні 2024 року в Україні вступив у дію закон про легалізацію медичного канабісу.

З цього моменту лікарі отримали можливість призначати пацієнтам ліки на основі канабісу. А пацієнти — не ризикувати, переправляючи препарати нелегально з-за кордону, як це було раніше, а отримати препарат за електронним рецептом.

Офіційно перші ліки на основі медичного канабісу зареєстрували в Україні в січні 2025 року. Йдеться засіб іспанського виробництва "Кураліф".

6 лютого Mezha.Media та "Економічна правда" провели конференцію "Нова економіка: криптовалюти, CBD та OnlyFans", де, зокрема, обговорили результати легалізації медканабісу.

У цьому тексті ми зібрали основні тези з події про те, чи вплинув вже медичний канабіс на життя пацієнтів та що змінилось чи потенційно зміниться з легалізацією медичного канабісу для бізнесу.

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Ціннісна перемога

Для початку трохи лікнепу: яка різниця між медичним та рекреаційним канабісом?

Технічно для першого і для другого варіанту використовується одна рослина.

Канабіс містить понад 200 активних компонентів.

Але сконцентруємось на двох: канабідіолі (CBD) та тетрагідроканабінолі (THS).

Тетрагідроканабінол – основна психоактивна діюча речовина марихуани. Та, від якої люди і отримують "кайф".

Другим, після тетрагідроканабінолу, є канабідіол. Ця речовина майже не чинить психоактивної дії на мозок, але деякі дослідження стверджують, що препарати з нею допомагають при порушеннях сну, тривозі, спазмах м’язів та епілепсії.

Це не означає, що в препаратах медичного канабісу немає THC. Концентрація тетрагідроканабінолу – речовини, що викликає ейфорію та змінює свідомість – у різних лікарських формах медичного канабісу може варіюватися. Однак українське законодавство регулює і обмежує вміст ТГК в медичному канабісі – він має дорівнювати або перевищувати 0,3%.

У рекреаційному таких обмежень немає і там може міститися як CBD, так і THC.

Також купити препарат на основі медичного канабісу можна лише за рецептом лікаря в аптеці, яка має для цього дозвіл.

Рекреаційний канабіс в Україні під забороною. Проте там, де його дозволили, наприклад, в деяких штатах США, його може купити будь-хто віком 21+ років.

Желейні ведмедики та цукерки з CBD, які ви бачите в українських крамницях, не повинні містити чинити психоактивну дію. По суті, такі вироби продаються як БАДи, можуть містити додаткові речовини, наприклад, вітаміни. І регулювати концентрацію речовини там також буває складно.

Якщо казати про те, що насамперед дає нам "медичний канабіс", то це, як зазначила учасниця дискусії Яніна Соколова, ціннісний прорив.

Часто можна було почути, що легалізація медичного канабісу — це тест на цивілізованість.

І Україна цей тест пройшла.

Ольга Стефанишина, депутатка, яка бореться за легалізацію медичного канабісу з 2018 року, згадала законопроєкт "Закон для Софійки", названий на честь дитини з важкою формою епілепсії.

Одним з показань для препаратів на основі медичного канабісу є саме важка резистентна епілепсія у дітей.

"Раніше мама Софії шукала варіанти за кордоном. Зараз вони виїхали через повномасштабне вторгнення. Але зміни в законодавстві полегшать життя багатьом родинам зі схожими медичними станами. У мене в руках листівка з подякою від Софійки, яку написала мама", — розповідає Стефанішина.

Багато надії покладається і на те, що канабіс тою чи іншою мірою полегшить реабілітацію нашим воїнам.

Хоча у світі дослідження того, як канабіс може впливати на біль і низку хвороб продовжуються, є дані, що люди, які мають посттравматичний розлад, можуть отримати короткострокове полегшення симптомів від препаратів на основі канабіноїдів (CBD).

Але потрібні серйозніші дані, оскільки ефект канабісу на ПТСР базується на переповіданнях людей, які використовували його для полегшення стану.

За словами засновника Української асоціації медичного канабісу Геннадія Шабаса, ПТСР немає в переліку хвороб, для яких можуть виписати ці препарати, хоча, знову ж таки, окремі люди кажуть про те, що їм це допомагає.

Можливо, з появою нових досліджень, які доведуть ефективний вплив канабісу на ПТСР, ця ситуація зміниться.

А що там бізнес?

Перспективи розвитку ринку медичного канабісу в Україні після його легалізації виглядають досить обнадійливо, хоча й супроводжуються певними викликами. Ось основні моменти:

Виробництво та дистрибуція : Після легалізації медичного канабісу в Україні існує три основні напрямки розвитку: вирощування, дистрибуція (гуртова торгівля) та роздрібна торгівля через аптеки. Аптеки можуть виробляти канабіс безпосередньо для пацієнтів за електронними рецептами від лікарів.

Бюрократичні перешкоди : Хоча законодавство вже ухвалено, існує багато бюрократичних бар'єрів, які уповільнюють процес впровадження. Наприклад, необхідно розробити протоколи для лікарів, які будуть виписувати медичний канабіс, а також забезпечити навчання медичного персоналу. Очільник комітету Здоров'я нації Михайло Радуцький зазначив, що серед лікарів є і ті, хто досі має упереджене ставлення до медичного канабісу і якісне навчання може виправити цю ситуацію.

Інвестиції та бізнес : Попри війну та невизначеність, деякі підприємці вже інвестують у виробництво медичного канабісу в Україні. Це свідчить про потенціал ринку, хоча великі фармацевтичні компанії поки що не активно входять у цей сегмент через ризики. А от стартапи активно розвиваються, вірять в перспективи канабісу. За словами Геннадія Шабаса, попри війну вже розгорнуто 2 потужних виробництва канабісу на території України.

Перспективи розвитку : З огляду на чимраз більший попит та необхідність у лікуванні, ринок медичного канабісу в Україні має потенціал для значного зростання. Проте для реалізації цього потенціалу необхідно подолати наявні бюрократичні перешкоди та забезпечити належну підготовку медичних працівників.

Ринок медичного канабісу в Україні має перспективи для розвитку, але його успіх залежить від швидкості впровадження законодавчих ініціатив та готовності медичної системи адаптуватися до нових умов.

Як зауважив СОО iProspect Ukraine та співзасновник першого українського бренду безрецептурного канабісу 100 CBD Микола Ханко, закон, ухвалений 16 серпня 2024 року, відкрив дорогу для розмови й для бізнесу, і для пацієнтів.