В Україні зареєстрували перші ліки на основі канабісу: що про них відомо

В Україні вперше зареєстрували медичний препарат на основі медичного канабісу – оральні краплі іспанського виробництва.

Ліки за призначенням лікаря зможуть придбати пацієнти з хронічним болем, синдромом Туретта та іншими станами.

Про це повідомила членкиня парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина з посиланням на благодійний фонд "Пацієнти України".

"Минув рік, як в Україні ухвалили закон про легалізацію медичного канабісу. За цей час українську систему на законодавчому рівні підготували до легалізації медпрепаратів. Перший виробник вже зареєстрував активний фармацевтичний інгредієнт (АФІ), тож скоро перші ліки з’являться в аптеках", – розповіла Ольга Стефанишина.

Відтак, крім оральних крапель на основі канабісу, в українських аптеках незабаром можна буде придбрати тверді капсули, дентальні пасти та гелі – форми ліків, які МОЗ затвердило в 2024 році.

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Покупка препаратів із канабісом можлива лише за електронним рецептом лікаря на ім'я пацієнта в аптеках, які матимуть необхідні дозволи.

За допомогою медичних препаратів на основі медичного канабісу лікуватимуть українців з:

хронічним болем;

хворобою Паркінсона;

нудотою та блюванням, спричиненими хіміотерапією;

синдромом Туретта – неврологічне захворювання, яке проявляється в моторних та вокальних тиках;

фармрезистентною епілепсією;

захворюваннями, що спричиняють судомні напади у дитячому віці;

анорексією внаслідок ВІЛ.

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"Мільйони пацієнтів чекають на доступ до прогресивного лікування медичним канабісом в Україні. Вже за декілька місяців пацієнти зможуть позбутися болю та інших важких проявів хвороб і покращити якість свого життя", – зауважив голова координаційної ради БО "100% Життя" Дмитро Шерембей.

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Нагадаємо, закон про легалізацію медичного канабісу в Україні набув чинності 16 серпня 2024 року. Відтак канабіс, його смолу, екстракти та настоянки виключили з переліку особливо небезпечних речовин, обіг яких був під забороною. Після змін до законодавства українські лікарі отримали можливість призначати пацієнтам ліки на основі канабісу.

Міністерство охорони здоров'я затвердило перелік хвороб і станів, за яких українцям можуть призначати медичний канабіс. Водночас такі препарати не використовуватимуть у першу чергу, а лише коли інші ліки не допомагають досягти очікуваного терапевтичного ефекту або викликають побічні реакції.