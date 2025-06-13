Медиків, фармацевтів і реабілітологів заборонили призначати на непрофільні посади у війську.

Відтепер медиків, фармацевтів і реабілітологів не можна призначати на непрофільні посади у війську.

Винятком може бути лише їхня добровільна згода, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

12 червня набув чинності Указ Президента №397/2025 про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах.

Він передбачає, що людей з медичною і фармацевтичною освітою, а також фахівців з реабілітації можна призначати лише на ті військові посади, що пов’язані з наданням медичної, фармацевтичної чи реабілітаційної допомоги.

Також заборона стосується посад, які потребують нижчого рівня освіти або кваліфікації, ніж має кандидат.

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Єдиним винятком є добровільна згода на таке призначення.

Зміни стосуються військовослужбовців та громадян, які мають такі кваліфікації:

магістерський ступінь медичного спрямування та відповідний сертифікат лікаря-спеціаліста;

магістерський ступінь фармацевтичного спрямування та відповідний сертифікат фармацевта-спеціаліста;

магістерський ступінь за спеціальностями "Технології медичної діагностики та лікування" (спеціалізація "Протезування-ортезування"), "Терапія та реабілітація", "Біомедична інженерія" (освітня програма з технологій протезно-ортопедичних виробів);

вища освіта та післядипломне навчання на циклах спеціалізації "Ерготерапія", "Протезування-ортезування", "Терапія мови і мовлення", "Фізична терапія".

Указ також оновив вимоги до присвоєння звання молодшого лейтенанта як для чинних військовослужбовців, так і для громадян, яких можуть призвати за мобілізацією чи зарахувати на військову службу за контрактом.

Не лише лікарів, а й фармацевтів зможуть призначати на посади офіцерського складу медичної служби з подальшим проходженням військової підготовки за програмою для офіцерів медичної служби тактичного рівня (якщо такі не проходили підготовку за програмою для офіцерів запасу медичної служби).

Також визначили перелік спеціальностей, які дозволяють служити на посадах за реабілітаційними напрямами. Таких фахівців можуть призначати на офіцерські посади у сфері реабілітації, зокрема з протезування-ортезування, з подальшим проходженням курсу військової підготовки (у разі потреби).

Нагадаємо, в Україні можуть відновити військовий вишкіл для студентів-медиків. Верховна Рада у першому читанні підтримала відповідний законопроєкт.