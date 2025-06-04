В Україні можуть відновити військовий вишкіл для студентів-медиків: Рада підтримала законопроєкт

Наразі військовий вишкіл для медиків проводять на добровільних засадах

У Верховній Раді в першому читанні підтримали законопроєкт №12276, який відновлює обов’язкову військову підготовку для студентів-медиків та фармацевтів.

"За" проголосували 262 парламентарі, повідомив народний депутат і член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Автори законопроєкту пропонують відновити військовий вишкіл для студентів медичних та фармацевтичних закладів вищої освіти. Обов’язкову підготовку проходитимуть ті здобувачі освіти, які придатні до військової служби та пройшли відбір.

Очікується, що це допоможе посилити обороноздатність країни та зробити військову медицину "системною", написали у Верховній Раді.

У пояснювальній записці законопроєкту йдеться, що в Україні працюють дев’ять вишів, які за державний кошт навчають студентів спеціальності "Медицина", але лише в чотирьох із них функціонують військові навчальні підрозділи.

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Крім того, військову підготовку за програмою офіцерів запасу медичної служби проводять на добровільних засадах і переважно за кошти фізичних осіб.

"Законопроєкт розробили з метою забезпечення потреб держави у військово-медичних кадрах шляхом відновлення обов’язкової військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби для здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями", – пояснили автори документа.

Нагадаємо, з вересня 2025 року українські студенти будуть проходити базову загальну військову підготовку (БЗВП). У Міноборони пояснили, що вишкіл стане окремою дисципліною, яка буде обов’язковою для жінок та чоловіків.