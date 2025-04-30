У Міноборони хочуть розбронювати частину медиків: МОЗ створює списки

Командування медичних сил ініціювало часткове розбронювання медиків для їхньої мобілізації, як це передбачено рішенням Ради національної безпеки та оборони.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу, пише "Інтерфакс-Україна".

"Зараз перший етап такого розбронювання вже задіяний: Командування медичних сил звернулися до Міністерства оборони. Міністерство оборони направило на нас запит про кількість медичних працівників, які вони хочуть, щоб ми розбронювали і мобілізували в першому етапі", – сказав він.

На сайті МОЗ зазначено, що у відомстві вже провели відповідні консультації з департаментами охорони здоров’я.

Віктор Ляшко додав, що таке рішення забезпечить ротацію медичних працівників, які будуть призвані до лав Збройних сил.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо, на початку 2025 року уряд дозволив бронювати 100% медпрацівників закладів державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи тощо.

До цього медичні заклади, які були визнані критично важливими, могли забронювати лише до 50% військовозобов’язаних чоловіків, а збільшення цієї частки можливе було лише за окремим рішенням міністра оборони.

Але очільник МОЗ Віктор Ляшко зазначав, що на час воєнного стану медики в Україні є військовозобов'язаними, а процес їхнього бронювання є лише "умовним".