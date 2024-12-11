175 тисяч українців вступили до профтехів цьогоріч: які спеціальності обирали найчастіше
Загалом до профехів у 2024 році подали понад 340 тисяч заявок майже 198 тисяч вступників. З них зарахували 175 тисяч здобувачів освіти.
Про це звітує Міністерство освіти та науки.
Кількість заяв, що подали на основі:
базової середньої освіти (БСО): 164 058;
повної середньої загальної освіти (ПЗСО): 133 946;
дипломів фахового робітника, молодшого бакалавра та молодшого спеціаліста: 1 436;
спеціалізації кваліфікованого робітника (КР): 40 603.
Найпопулярнішими спеціальностями за кількістю поданих заяв є:
медсестринство – 21 980 заяв;
підприємництво та торгівля – 17 050 заяв;
право – 16 653 заяв;
фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 15 849 заяв;
облік і оподаткування – 15 571 заяв.
До 5 найпопулярніших закладів освіти за кількістю заявок увішлих профтехи Львівщини, Тернопільщини, Харківщини, Рівненщини та Волині. А саме:
- Відокремлений структурний підрозділ (ВСП) "Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету" – 3 396;
- ВСП "Львівський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування" – 2 856;
- ВСП "Житлово-комунальний фаховий коледж Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова" – 2 566;
- ВСП "Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України" – 2 239;
- ВСП "Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій" – 2 103.
Нагадаємо, раніше ми пояснювали, чи можуть мобілізувати студентів, аспірантів та викладачів вишів.