175 тисяч українців вступили до профтехів цьогоріч: які спеціальності обирали найчастіше

У 2024 році до профтехів подали понад 340 тисяч заявок

Загалом до профехів у 2024 році подали понад 340 тисяч заявок майже 198 тисяч вступників. З них зарахували 175 тисяч здобувачів освіти.

Про це звітує Міністерство освіти та науки.

Кількість заяв, що подали на основі:

базової середньої освіти (БСО): 164 058;

повної середньої загальної освіти (ПЗСО): 133 946;

дипломів фахового робітника, молодшого бакалавра та молодшого спеціаліста: 1 436;

спеціалізації кваліфікованого робітника (КР): 40 603.

Кількість поданих заявок до профтехів Інфографіка МОН

Найпопулярнішими спеціальностями за кількістю поданих заяв є:

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медсестринство – 21 980 заяв;

підприємництво та торгівля – 17 050 заяв;

право – 16 653 заяв;

фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 15 849 заяв;

облік і оподаткування – 15 571 заяв.

Найпопулярніші спеціальності у профтехах-2024 Інфографіка МОН

До 5 найпопулярніших закладів освіти за кількістю заявок увішлих профтехи Львівщини, Тернопільщини, Харківщини, Рівненщини та Волині. А саме:

Відокремлений структурний підрозділ (ВСП) "Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету" – 3 396;

ВСП "Львівський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування" – 2 856;

ВСП "Житлово-комунальний фаховий коледж Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова" – 2 566;

ВСП "Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України" – 2 239;

ВСП "Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій" – 2 103.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, чи можуть мобілізувати студентів, аспірантів та викладачів вишів.