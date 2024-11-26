МОН: З українських вишів відрахували більше 20 тисяч студентів-чоловіків віком понад 30 років

За період з квітня до серпня 2024 року з українських закладів вищої освіти відрахували 23448 студентів чоловічої статі віком понад 30 років, які мали академічну неуспішність чи не з’являлися на заняттях.

Також Міністерство освіти і науки України позбавило деякі університети ліцензії для провадження освітньої діяльності.

Про це повідомив заступник міністра Михайло Винницький.

За його словами, більшість студентів-чоловіків відрахували за результатами роботи внутрішніх систем якості освіти закладів, ще понад 5 тисяч здобувачів припинили навчання через перевірку Державної служби якості освіти (ДСЯО).

"Мабуть, відрахування студентів не варто вважати позитивним явищем для системи. Але, з іншої сторони, це ознака вимогливості наших закладів вищої освіти", – вважає Михайло Винницький.

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Заступник міністра зауважив, що відраховані студенти були з числа осіб, які використовували статус здобувача освіти для того, щоб уникнути інших обов’язків громадян.

За поданням ДСЯО, працівники Національної поліції відкрили вісім кримінальних проваджень щодо посадових осіб українських вишів. Однак загальна кількість таких справ ще більша, додав Винницький.

Також МОН позбавило ліцензій низку університетів, серед них були ті заклади, які масово зараховували на навчання чоловіків призовного віку, зокрема, з порушенням ліцензійних обсягів.

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"У кожного українця є право на здобуття вищої освіти за конкурсом. Україна сьогодні і в майбутньому потребуватиме високоосвічених громадян. Для цього система має бути ціннісною, очищеною від надужиття.

Університет (в ідеалі) це середовище пошуку і передачі знань, здобуття навиків практичного їх застосування, і ще ціннісного осмислення ставлень щодо світу, в якому ми живемо. Саме це і є суттю компетентнісного підходу до вищої освіти.

Якщо ми віримо саме в такий університет, ми не сміємо дозволити, щоб вища освіта використовувалася не за призначенням", – вважає Михайло Винницький.

Нагадаємо, наприкінці листопада правоохоронці викрили організаторів "схем" ухилення від мобілізації в Ужгороді, Полтаві та Харкові.

Зокрема, під час досудового розслідування встановили, що доцентка кафедри історії Ужгородського національного університету за хабар допомагала військовозобов'язаним чоловікам "навчатися" у виші для отримання відстрочки від мобілізації.

Раніше на хабарі за оформлення чоловіків призовного віку на навчання заради відстрочки від служби затримали керівництво приватного вишу на Закарпатті.