19% українських вчителів планують піти з професії до 2030 року – дослідження

19% українських учителів планують залишити професію до 2030 року. Водночас лише половина студентів, які зараз навчаються на педагогічних спеціальностях, в найближчі роки налаштовані працювати за освітою в школах.

Про це йдеться в дослідженні "Вчителі України: кадровий потенціал", у межах якого опитали 10 тисяч педагогічних працівників шкіл і студентів.

За даними авторів роботи, кількість вчителів в українських школах зазнала значного скорочення після початку повномасштабного вторгнення – за цей час педагогів поменшало на 12%, тобто майже на 40 тисяч.

Водночас серед опитаних лише незначна більшість (58%) планують продовжувати працювати вчителями до 2030 року. Ще 19% педагогів хочуть покинути професію, а 23% – не визначилися.

"Вчителі України: кадровий потенціал"

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Плани щодо майбутнього в професії частково пов’язані з віком учителів – найчастіше звільнення планують педагоги віком від 60 років – 57%.

За словами соціологів, також спостерігається інша тенденція – вчителі молодшого віку рідше кажуть про готовність працювати і надалі в закладах середньої освіти.

"До прикладу, 71% освітян віком 46-55 років планує залишатись у професії до 2030-го року, тоді як серед педагогів віком менше, ніж 25 років, таких лише 42%.

Ця різниця в оцінках учителів молодшого та старшого віку вказує на ризик подальшого старіння вчительського складу в Україні", – йдеться в дослідженні.

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Крім того, педагогам запропонували обрати ситуації, які могли би вплинути на рішення залишитися у професії. За підрахунками авторів дослідження, найбільше вчителів погоджувалися з позитивним впливом:

скорочення бюрократичного навантаження – роботи з документами та іншої діяльності не пов’язаної з викладанням (94%);

зростання заробітної плати до комфортного рівня (91%);

створення сприятливих умов для професійного розвитку (90%).

Скільки студентів планують працювати вчителями?

Понад половина студентів (56%), які зголосилися взяти участь у дослідженні, планують працювати за освітою в проміжку до 2030 року. Однак 19% опитаних не бачать себе педагогом протягом цього часу.

При цьому потенційні вчителі молодших класів більше зацікавлені в роботі педагогами – лише 11% із них не планують працювати за освітою.

Серед студентів, що навчаються на вчителів закладів середньої освіти, показник дещо вищий – такої думки дотримуються 19% із них.

Наскільки вчителі задоволені своєю роботою?

Дані дослідження демонструють, що менше половини опитаних (47%) педагогів задоволені своєю роботою, повністю незадоволені 10% опитаних, а ще 42% вчителів не змогли відповісти однозначно.

"Вчителі України: кадровий потенціал"

При цьому частіше схвально про професію відгукуються вчителі старшого віку – таких 66% серед педагогів старших за 60 років.

Автори дослідження головним демотиватором у роботі педагогічних працівників шкіл назвали рівень заробітної праці – лише 12% опитаних задоволені цим аспектом роботи.

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Також 57% вчителів вважають, що їхня професія має низький престиж у суспільстві. Ще 20% педагогів кажуть, що задоволені тим, як українці цінують їхню роботу, а 23% – не змогли дати однозначної відповіді.

Звіт "Вчителі України: кадровий потенціал" підготувала Дослідницька агенція FAMA на замовлення Громадської спілки "Освіторія". Фахівці здійснили чотири модулі дослідження – кабінетне, в межах якого проаналізували відкриті дані та статистичну інформацію, якісне дослідження під час пір-групових дискусій та глибинних інтерв’ю, кількісне дослідження учителів та студентів під час онлайн-опитувань.

Загалом соціологи залучили понад 10 тисяч вчителів та студентів педагогічних спеціальностей.

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