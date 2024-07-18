Мер Львова та освітній омбудсмен сперечаються, чи варто починати навчальний рік у серпні

За законом, освітній процес у школах розпочинається у День знань

Львівський мер Андрій Садовий та освітній омбудсмен Сергій Горбачов вступили у публічну дискусію щодо дати початку навчального року в умовах війни.

Садовий вважає, що рішення про те, коли почнеться навчальний рік, має ухвалювати місцева влада, адже саме вона несе відповідальність за свої громади. Тоді як Горбачов наполягає на дотриманні законодавства і прав усіх учасників освітнього процесу.

Зокрема, він зазначає, що початок, тривалість і закінчення навчального року регулюються Законом "Про повну загальну середню освіту". Згідно з ним, освітній процес у школах розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше за 175 навчальних днів і закінчується не пізніше, ніж 1 липня наступного року.

У дописі на Facebook міський голова Львова не погоджується з таким підходом до визначення часу початку навчального року. Він підкреслив, що під час початку повномасштабного вторгнення школи стали прихистками для переселенців, незважаючи на відсутність відповідних законодавчих норм.

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За його словами, подібні ситуації вимагають оперативних рішень на місцях, а не дотримання формальностей.

"Сумно читати обґрунтування освітнього омбудсмена про те, чому громади не можуть почати навчальний рік раніше, ніж 1 вересня. Дуже багато документів, дуже багато рутини, дуже багато обмежень. Усе це свідчить лише про одне – наша освіта потребує змін", – заявив Садовий.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов відреагував на заяву мера Львова. Він підкреслив, що будь-які рішення місцевої влади мають бути обґрунтованими та законними.

Горбачов наголошує: рішення про початок навчального року раніше за 1 вересня може бути правильним, але його слід ухвалювати заздалегідь, щоб громади мали можливість підготуватися до цього.

"Насправді сумно читати заклики мера прекрасного міста ігнорувати українське законодавство і законні права дітей, батьків і вчителів.

Ми або поважаємо і виконуємо закони, або ні. Якщо законодавство нас не влаштовує – добиваємося його зміни. Але доки закон працює, його треба виконувати", – заявив Горбачов.

Освітній омбудсмен також запропонував провести термінове засідання за участі міністра освіти і науки, народних депутатів і представників громад для обговорення питання початку навчального року.

Нагадаємо, у червні Андрій Садовий повідомив, що через складну ситуацію з електроенергією, навчальний рік у школах міста стартує 19 серпня.