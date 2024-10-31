Керівника зоопарку в Рівному оштрафували за приховування смерті лева, тіло якого виявили на смітнику

Керівника Рівненського зоопарку притягнули до адміністративної відповідальності за приховування смерті лева, тіло якого знайшли на смітнику біля заводу.

За правилами, зоопарк повинен був інформувати Державну екологічну інспекцію. За порушенням цієї директора оштрафували на 765 гривень.

Про це повідомили в Держекоінспекції Поліського округу.

Зазначається, що зоопарк порушив пункт 4.6 Порядку утримання та розведення диких тварин у неволі чи напіввільних умовах. Керівник зоопарку добровільно сплатив штраф у розмірі 765 гривень.

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Екоінспекція готує матеріали, щоб отримати від Міністерства захисту довкілля дозвіл на повну перевірку Рівненського зоопарку та Костопільської філії державного підприємства "Укрветсанзавод". Саме на території цього заводу знайшли мертвого лева.

Нагадаємо, інформація про знайдену мертву тварину з'явилася в соцмережах – користувачі опублікували фото лева, що лежав серед купи сміття.

Ці кадри викликали хвилю обурення. Тоді поліція зареєструвала справу та розпочала розслідування. Попередньо правоохоронці встановили, що лев помер через онкологічне захворювання.