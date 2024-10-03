Тигри, леви та пантера: у зоопарках В’єтнаму через пташиний грип загинули десятки тварин

Фото ілюстративне. Тварини помирали від серпня по вересень 2024 року

Вірус пташиного грипу типу H5N1 став причиною смерті 47 тигрів, трьох левів і пантери у звіринцях В’єтнаму.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на В’єтнамське інформаційне агентство.

Десятки випадків смерті тварин у в сафарі-парку My Quynh і зоопарку Vuon Xoai відбулися в серпні та вересні у провінції Лонган та поблизу Хошиміна, що на півдні країни.

Дослідження Національного центру діагностики здоров’я тварин підтвердило те, що причиною смерті звірів став вірус H5N1 типу A.

Водночас жоден із працівників звіринців, які раніше контактували з інфікованими тваринами, не повідомляли про симптоми захворювання.

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Нагадаємо, пташиний грип грип A(H5N1) – це підтип вірусу грипу, який здатний інфікувати птахів та ссавців. У виключних випадках заразитися можуть люди через прямий контакт із хворою істотою чи забрудненим довкіллям.

За даними ВООЗ, із 2003 року до кінця травня 2024-го у всьому світі виявили 891 випадок зараження людей пташиним грипом. Для 463 хворих вірус став смертельним.

Науковці виявили, що останніми роками вірус поширившся на корів у США. Його спеціалісти виявили у м’ясі хворої молочної корови.

Також захворювання спіткало тюленів, морських слонів, дельфінів і морських птахів.

Наразі ВООЗ оцінює ризики для населення, які створює пташиний грип, як низькі. Натомість Європейське агентство з безпечності харчових продуктів застерігає, що відсутність у людей імунітету до пташиного грипу здатна підвищити ризик виникнення нової пандемії.

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Фінляндія стане першою країною, де людей превентивно вакцинуватимуть від пташиного грипу. Щеплення отримають працівники, які контактують із тваринами.

Крім того, у США та країнах Європи розглядають можливість вакцинації від хвороби людей, які працюють на птахофабриках, молочних фермах, а також ветеринарних лікарів та лаборантів. Ці заходи мають зменшити ризик нової пандемії.