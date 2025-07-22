Ховали відеокамеру в одязі: на Рівненщині викрили злочинну схему складання іспиту з ПДР

Така схема діяла і в інших областях України

Кілька мешканців Рівненщини організували незаконну схему складання теоретичних іспитів для отримання водійського посвідчення.

Правоохоронці викрили їхню діяльність і відкрили кримінальне провадження, повідомили у Рівненській обласній прокуратурі.

За даними слідства, в одязі своїх клієнтів ділки ховали відеокамеру, аби бачити запитання на екрані монітора, а через навушник диктували правильні відповіді. Вартість "послуг" сягала до 1500 доларів США.

Такий незаконний "бізнес" функціонував не тільки на Рівненщині, але й у сусідніх областях. Шахраїв викрили "на гарячому" – їх затримали в автомобілі поблизу сервісного центру, коли ті допомагали черговому клієнту скласти іспит.

Поліцейські встановлюють точну кількість учасників і клієнтів схеми. Призначені відповідні експертизи.

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Ведеться розслідування у кримінальному провадженні за фактом створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також зловживання впливом (злочини, передбачені частиною 2 статті 361-1 та частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України).

Учасникам схеми загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до восьми років з конфіскацією майна.

Раніше на Львівщині, в одному із сервісних центрів МВС чоловік намагався скласти теоретичний іспит на знання правил дорожнього руху, одягнувши окуляри з прихованою камерою та динаміком.