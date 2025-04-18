"Хотів відчути себе спецагентом": на Львівщині чоловік намагався здати іспит з ПДР в окулярах з камерою

У Стрию, що на Львівщині, в одному із сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ чоловік намагався скласти теоретичний іспит на знання правил дорожнього руху, одягнувши "розумні" окуляри з прихованою камерою та динаміком.

Про це розповіли на Facebook-сторінці Сервісних центрів МВС у Львівській області.

"Перед початком (іспиту – ред.), сівши за комп’ютер, чоловік дістав з футляра та, наче справжній Джеймс Бонд, одягнув "розумні" окуляри з вбудованою камерою – ймовірно, для "таємного зв’язку" з зовнішнім світом", – жартують у повідомленні.

Гаджет дозволяє транслювати відео в реальному часі, тож у Сервісному центрі припустили, що львів’янин хотів скласти іспит, отримавши допомогу з відповідями від сторонньої людини.

Адміністраторка помітила дивну поведінку чоловіка і одразу зупинила іспит.

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"Не шукайте шпаринок у правилах. Лише реальні знання та чесне складання іспитів приведуть вас до водійського посвідчення. А шпигунські гаджети краще залишити для зйомок у кіно", – зауважили у Сервісному центрі МВС.

Раніше ми розповідали, як отримати посвідчення водія, а також, коли і як його замінювати.