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Скільки учнів інклюзивних автошкіл отримали водійські права у 2024 році? Дані МВС

Віра Шурмакевич — 14 січня, 16:06
Скільки учнів інклюзивних автошкіл отримали водійські права у 2024 році? Дані МВС
У 2024 році понад 130 людей з інвалідністю отримали водійське посвідчення
didesign/Depositphotos

Протягом 2024 року 129 відвідувачів автошкіл для осіб з інвалідністю отримали водійське посвідчення категорії B та двоє – категорії С1.

Про це розповіли у Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ.

"Для людей з інвалідністю бути мобільним – це життєва необхідність. Серед них більша частина – це військові, які відновлюють своє життя після поранень", – зазначили в установі.

Наразі автошколи для осіб з інвалідністю працюють у 7 містах:

  • Києві;
  • Львові;
  • Одесі;
  • Дніпрі;
  • Кропивницькому;
  • Кривому Розі;
  • Кам'янці-Подільському.

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Вони існують на базі семи вищих навчальних закладів системи МВС. У цих школах слухачі зможуть опанувати навички водіння, а згодом скласти іспит у сервісних центрах та отримати посвідчення водія.

Навчання та складання іспитів відбувається в інклюзивних приміщеннях, а навчальний план і програма адаптовані для людей з інвалідністю.

Раніше ми розповідали, коли та як замінити водійське посвідчення.

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