Скільки учнів інклюзивних автошкіл отримали водійські права у 2024 році? Дані МВС
Протягом 2024 року 129 відвідувачів автошкіл для осіб з інвалідністю отримали водійське посвідчення категорії B та двоє – категорії С1.
Про це розповіли у Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ.
"Для людей з інвалідністю бути мобільним – це життєва необхідність. Серед них більша частина – це військові, які відновлюють своє життя після поранень", – зазначили в установі.
Наразі автошколи для осіб з інвалідністю працюють у 7 містах:
- Києві;
- Львові;
- Одесі;
- Дніпрі;
- Кропивницькому;
- Кривому Розі;
- Кам'янці-Подільському.
Вони існують на базі семи вищих навчальних закладів системи МВС. У цих школах слухачі зможуть опанувати навички водіння, а згодом скласти іспит у сервісних центрах та отримати посвідчення водія.
Навчання та складання іспитів відбувається в інклюзивних приміщеннях, а навчальний план і програма адаптовані для людей з інвалідністю.
Раніше ми розповідали, коли та як замінити водійське посвідчення.