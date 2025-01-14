Скільки учнів інклюзивних автошкіл отримали водійські права у 2024 році? Дані МВС

У 2024 році понад 130 людей з інвалідністю отримали водійське посвідчення

Протягом 2024 року 129 відвідувачів автошкіл для осіб з інвалідністю отримали водійське посвідчення категорії B та двоє – категорії С1.

Про це розповіли у Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ.

"Для людей з інвалідністю бути мобільним – це життєва необхідність. Серед них більша частина – це військові, які відновлюють своє життя після поранень", – зазначили в установі.

Наразі автошколи для осіб з інвалідністю працюють у 7 містах:

Києві;

Львові;

Одесі;

Дніпрі;

Кропивницькому;

Кривому Розі;

Кам'янці-Подільському.

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Вони існують на базі семи вищих навчальних закладів системи МВС. У цих школах слухачі зможуть опанувати навички водіння, а згодом скласти іспит у сервісних центрах та отримати посвідчення водія.

Навчання та складання іспитів відбувається в інклюзивних приміщеннях, а навчальний план і програма адаптовані для людей з інвалідністю.

Раніше ми розповідали, коли та як замінити водійське посвідчення.