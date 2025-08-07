У серпні в небі "падатимуть зорі" одного з найрясніших метеорних потоків року: коли його пік

У серпні можна буде спостерігати яскраве явище в небі – пік одного з найбільш рясних щорічних метеорних потоків. Під час дощу Персеїди щогодини можна побачити від 50 до 100 "падаючих зірок".

"УП. Життя" використала матеріали Space та NASA, аби з’ясувати, що відбувається в космосі в цей період, коли і як найкраще спостерігати за видовищним потоком та які ще астрономічні події очікувати в серпні.

Що таке метеорний потік Персеїди та коли чого очікувати?

Потік Персеїди вважають одним із найвидовищніших астрономічних явищ року, який виникає, коли Земля проходить по сліду стародавніх уламків комети 109P/Swift-Tuttle.

Ці фрагменти, що часто не перевищують розміру піщинки, стикаються з атмосферою Землі зі швидкістю до 59 кілометрів на секунду. Через це виникає тертя, яке швидко випаровує уламки. Візуально цей процес виглядає яскравими спалахами, які називають "падаючими зорями".

Метеори Персеїди відомі довгими "вогняними" слідами, які залишають по собі в небі. Крім того, під час цього явища подекуди виникають особливо яскраві та великі вогняні кулі космічного каміння, що згорає. Подекуди воно може затьмарити навіть найбільш яскраві планети.

У 2025 році пік потоку припаде на 12-13 серпня. Однак цьогоріч видовищну подію затьмарить Місяць, що перебуватиме у фазі спадання.

Яскраве світло супутника Землі затьмарить усі метеори, крім найбільш яскравих.

Попри це потік Персеїди може вразити уважних спостерігачів за нічним небом. Найбільше "падаючих зір" побачити можна перед світанком 13 серпня, хоча перші метеори будуть помітити вже ввечері напередодні.

Радіантом (точкою походження) потоку вважають місце в нічному небі поблизу зорі Ета Персея в сузір’ї Персея. Можна скористатися астрономічними застосунками для телефонів, аби легше знайти світило в небі.

Найкраще шукати "падаючі зорі" в темному місці, попередньо давши зору пристосуватися до відсутності світла. Фахівці радять дивитися на нічне небо приблизно на 40 градусів вище радіанта відносно горизонту. Як орієнтир можна використовувати стиснутий кулак, який на відстані витягнутої руки становить приблизно 10 градусів.

Які ще астрономічні події чекати у серпні?

Протягом усього місяця в нічному небі можна буде побачити яскраві планети Сонячної системи. Наприклад, Меркурій з’явиться над горизонтом у другій половині червня і сяятиме дуже низько над рівнем моря.

Протягом серпня щоранку перед сходом Сонця на 20-30 градусах над горизонтом можна буде побачити яскраву Венеру.

На заході протягом години після того, як Сонце зайде, з’являтиметься Марс. Він розташовуватиметься низько і виглядатиме яскраво, як найбільш видимі зорі Великої Ведмедиці.

Щоранку неподалік від Венери на небі з’являтиметься Юпітер, але, на відміну від інших планет, виглядатиме набагато менш яскраво.

Від пізнього вечора до світанку можна буде спостерігати за Сатурном.

Крім того, увесь місяць буде гарна можливість спостерігати за туманностями, наприклад Гантелею (M27). Ця хмара розрідженого газу та пилу виглядає як невелика слабка пляма. Найкраще розгледіти її можна в бінокль або невеликий телескоп.

Знайти туманність можна приблизно на третині відстані між зорями Альтаїр та Денеба.

Нагадаємо, вчені переглянули прогнози щодо астероїда діаметром близько ста метрів, який, як вважали раніше, міг зіштовхнутися із Землею у 2032 році.