"Набагато більший, ніж звичайний": у денному небі над США помітили падіння великого метеора

Удень над США помітили вогняну кулю, спричинену падінням великого метеора. Світло цього явища було настільки яскравим, що його зафіксував супутник на орбіті Землі, який відстежує блискавки.

Космічне каміння, можливо, пережило входження в атмосферу нашої планети і пробило дах в одному з будинків штату Джорджія, інформує Space.

За словами керівника Управління метеороїдного середовища NASA Білла Кука, метеорит вперше помітили за 77 кілометрів над містом Оксфорд. Тоді космічне каміння рухалося зі швидкістю близько 48 тисяч кілометрів на годину.

A fireball, or a bright meteorite, was seen across the southeastern United States on Thursday and later exploded over Georgia, creating booms heard by residents in the area, according to NASA.



The American Meteor Society said it received more than 160 reports of a fireball… pic.twitter.com/c7yBQjAQan — CBS News (@CBSNews) June 27, 2025

Дослідник припускає, що вогняна куля могла бути пов’язаною з денним метеорним потоком бета-Тауриди, який досягає піка наприкінці червня. У цей час Земля проходить через слід космічних уламків, що залишилися після давньої комети Сонячної системи Енке.

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"Денні вогняні кулі трапляються рідко, оскільки для того, щоб вони були видимі вдень, потрібен великий об’єкт – більший за пляжний м’яч. Для порівняння, звичайний метеор має розміри з горошину", – пояснив член Американської метеорної асоціації Роберт Лансфорд.

Після яскравої події в інтернеті почали поширювати знімок, на якому показують нібито пошкодження, завдані фрагментом метеора, який пробив дах будинку в окрузі Генрі.

Here's the hole an apparent meteorite made in one Henry County home, and what landed on floor. We're covering this story live on Channel 2. pic.twitter.com/eBc6GtrvEk — Brad Nitz (@BradNitzWSB) June 26, 2025

"Метеорит був набагато більшим за звичайний, тому мав більше шансів залишити фрагменти на землі.

Ми шукаємо повідомлення про звуки, схожі на грім або удари, щоб упевнитися, що початкові фрагменти вогняної кулі дожили до нижніх шарів атмосфери і, можливо, досягли землі. Тому фотографія отвору в даху, ймовірно, пов’язана з цим", – додав Роберт Лансфорд.

Якщо інформація про те, що частини метеора досягли землі, підтвердиться, це буде не перший випадок, коли бета-Таруида залишила слід на нашій планеті. За словами Лансфорда, у червні 1908 року космічне каміння вибухнуло на висоті 9,6 кілометра над Сибіром. Сила явища спричинила масові лісові пожежі та знищила приблизно 80 мільйонів дерев, а згодом стала відома як "Тунгуська подія".

Нагадаємо, у травні минулого року над деякими частинами України спостерігали за таємничим сяючим об’єктом. Науковці вважають, що це був політ особливо яскравого метеора.