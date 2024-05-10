У Південній Кореї створять міністерство, яке працюватиме над підвищенням народжуваності

У Південній Кореї створять окреме міністерство для підвищення народжуваності

Через критично низьку народжуваність у Південній Кореї планують створити спеціальне міністерство, яке боротиметься з цією проблемою.

Влада готова "мобілізувати всі можливості держави в цьому напрямі", заявив президент республіки Юн Сок Йоль, передає Yonhap та CNN.

"Я прошу парламент про співпрацю в перегляді організації уряду для створення Міністерства боротьби з низьким рівнем народжуваності", – сказав він.

Новий урядовий орган буде опікуватися соціальними питаннями та розроблятиме політику в галузі освіти, праці та соціального забезпечення.

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Південна Корея має найнижчий у світі рівень народжуваності – цей показник вказує на середню кількість дітей, які за своє життя народжує жінка.

У 2023 році цей показник у Південній Кореї склав лише 0,72. Тоді як для підтримки стабільного населення за відсутності імміграції країнам потрібен коефіцієнт народжуваності 2,1.

Експерти кажуть, що причинами цих демографічних змін у регіоні є вимоглива культура праці, стагнація зарплат, зростання вартості життя, зміна ставлення до шлюбу та гендерної рівності, а також зростання розчарування молодих поколінь.

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Навіть збільшення субсидій і дотацій на дитину наразі не змінили ситуацію з народжуваністю.

Населення Південної Кореї зазначає, що в суспільстві існують глибші соціальні проблеми – стигматизація батьків-одинаків, дискримінація нетрадиційних партнерств і бар’єри для одностатевих пар.