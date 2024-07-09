Ляшко: Понад 30 країн світу готові прийняти на лікування дітей з "Охматдиту"

Віктор Ляшко розповів, де за кордоном готові прийняти українських дітей на лікування

Багато європейських країн, а також Сполучені Штати Америки, заявили про готовність прийняти на лікування українських дітей, які постраждали внаслідок обстрілу "Охматдиту" 8 липня.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він зазначив, що до нього звернулися 30 послів з різних країн світу і висловили бажання допомогти у лікуванні маленьких українських пацієнтів.

"Всі балтійські країни. Італія вже звернулась. Звернулася Стелла Киріакідес, яка координує всю допомогу по Європейському Союзу. Польща, Сполучені Штати Америки готові допомогти. Тобто маємо велику кількість запитів", – зазначив Ляшко.

Також глава МОЗ зазначив, що наразі хворих дітей розподілили по інших лікарнях столиці. За необхідності їх відправлять за кордон.

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"Я закликаю батьків, які на момент теракту перебували на лікуванні в "Охматдиті": зверніться до свого лікаря.

Він ваші дані передасть завідувачу, обговорить всі деталі та запропонує вам варіанти лікування на території України. У разі, якщо його не можуть забезпечити тут, його треба продовжити під чіткою координацією МОЗ, а саме скористатися медичною евакуацією", – наголосив Віктор Ляшко.

Як зазначив міністр, уряд вже відпрацював механізм, як допомогти хворим дітям. Міністерство охорони здоров’я візьме на себе оформлення документів.

"На жаль, хвороби не чекають закінчення війни. Це постійний процес, тому лікарі мають діяти. Наш головний пріоритет – врятувати життя, а бюрократією займеться МОЗ", – зауважив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Заповнити анкету на участь у програмі медичної евакуації можна за посиланням.

Нагадаємо, під час ракетного удару в "Охматдиті" перебували майже 630 дітей. Майже сотню з нмх евакуювали до інших медзакладів столиці, 68 – продовжують лікування у тих відділеннях, які вціліли.