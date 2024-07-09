Ляшко: Під час ракетного удару в "Охматдиті" перебували 627 дітей, більшість з них виписали додому

Більшу частину пацієнтів лікарні виписали додому, деяких евакуювали до інших медичних закладів

Унаслідок ракетного удару по дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" було поранення отримали восьмеро маленьких пацієнтів, які перебували в закладі. Більшість дітей тимчасово виписали додому.

За даними Міністерства охорони здоров’я, внаслідок "прильоту" загинуло двоє дорослих, зокрема лікарка Світлана Лук’янчук. Ще понад 50 – зазнали поранень.

Як повідомив Віктор Ляшко, з 627 пацієнтів, які перебували в приміщеннях лікарні, 94 дитини евакуювали до інших медичних закладів столиці, а 68 – продовжують отримувати лікування у вцілілих будівлях "Охматдиту".

Ще 465 дітей тимчасово виписали додому, однак медичні працівники закладу продовжують підтримувати зв’язок з їхніми батьками, додав Ляшко.

Крім корпусу токсикології з відділенням хронічних і гострих інтоксикацій, який зазнав найбільших руйнувань, російський удар пошкодив також приміщення лікарні старого хірургічного та нещодавно зведеного корпусу.

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"У старому хірургічному корпусі вибито майже всі вікна, зазнали значних пошкоджень два хірургічні та два соматичні відділення, відділення інтенсивної терапії та операційний блок.

У новому, зведеному лише нещодавно, корпусі пошкоджено 12 відділень, з них вісім – хірургічних, п'ять – онкологічних, дві реанімації, операційний блок, відділення радіології та променевої терапії", – зазначили в Міністерстві охорони здоров’я.

Також шкоди зазнала єдина в Україні онкогематологічна лабораторія. Внаслідок ракетного удару на території лікарні було зруйновано дві електричні підстанції.

Фахівці під’єднали лікарню до мобільних трансформаторів, але також мають перевірити обладнання лабораторії, яке могло бути пошкоджене вибуховою хвилею.

Раніше ми розповідали про евакуацію дітей із постраждалого відділення, в якій, зокрема, взяв участь лікар-токсиколог Віталій Іць.