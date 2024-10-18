Ляшко висловив сподівання, що вакцинуватися від грипу в аптеках можна буде вже цього року

Віктор Ляшко припустив, коли можна буде отримати вакцину від грипу в аптечних закладах

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко висловив сподівання, що вже цього року запрацюють регуляторні механізми, які зроблять можливою вакцинацію в аптеках.

Про це він повідомив під час конференції "Європейська інтеграція України: охорона здоров'я", пише "Інтерфакс-Україна".

"Я сподіваюся, що цього року від грипу можна буде вакцинуватися в аптеці, там, де ви купили вакцину, а не йти для цього до медзакладу.

Це звичайна практика всіх країн ЄС, типовий приклад європейських процесів інтеграції", – сказав очільник Міністерства охорони здоров’я.

Сам Ляшко не вакцинований від грипу, втім пообіцяв це зробити.

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"На апаратній нараді, коли чергова бюрократична штука не дозволяла запустити реформу, я сказав, що не вакцинуватимуся, доки ви не зробите регуляції, які дозволяють вакцинуватися від грипу в аптечному закладі", – додав міністр.

Як раніше повідомив керівник Національної програми з імунізації та експертної групи МОЗ Олександр Заіка, цьогоріч вакцини від грипу з’явилися у вересні. Майже 300 тисяч доз пройшли лабораторний контроль і їх уже можна придбати. Кожна з них однаково захищає і від грипу типу "А", і типу "В". Її вартість – понад 400 гривень.

Натомість безоплатні вакцини можуть отримати лише медики.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє аптекам проводити профілактичну вакцинацію. Їх можуть проводити ті заклади, які відкрили медичний кабінет і мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та з роздрібної торгівлі лікарськими засобами.