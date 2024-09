У США схвалили першу назальну вакцину проти грипу – її можна вводити самостійно

У США схвалили використання назальної вакцини проти найбільш поширених типів грипу – А і В. Засіб можна вводити самостійно вдома без допомоги чи нагляду медичного працівника.

Йдеться про засіб під назвою FluMist виробництва компанії AstraZeneca, який 20 вересня отримав схвалення Управління з продовольства та медикаментів США (U.S. Food and Drug Administration, FDA), повідомляє The Reuters.

FluMist – перша вакцина проти грипу підтипів А і В, яку люди віком від 2 до 49 років зможуть використовувати без допомоги медичного працівника шляхом безпечного розпилення в ніс.

Натомість виробники зауважують, що самостійно вводити препарат можуть лише люди, які досягли віку 18 років. Дітям, аби отримати захист від вірусу, вакцину мають ввести дорослі.

"Схвалення першої (назальної – ред.) вакцини проти грипу для самостійного введення або введення опікуном надає новий варіант для отримання безпечної та ефективної сезонної вакцини проти грипу, потенційно з більшою зручністю, гнучкістю та доступністю", – сказав Пітер Маркс, доктор медичних наук, директор Центру оцінки та дослідження біологічних препаратів FDA.

Як зазначають в AstraZeneca, до складу FluMist входить ослаблена форма живих штамів вірусу грипу, яка призначена для розпилення в ніс.

Випробування компанії продемонстрували, що після ознайомлення з інструкцією 100% дорослих людей здатні ввести в організм повну дозу вакцини. Такий спосіб використання медичного засобу не зменшує його ефективність.

В Управлінні з продовольства та медикаментів США зауважують, що найпоширенішою побічною дією вакцини є лихоманка, яка супроводжується підвищенням температури тіла до понад +37,8 °C. Також серед можливих реакцій виділяють закладеність носа, нежить і біль у горлі.

Аби отримати FluMist потрібен рецепт від лікаря. Препарат може вводити фахівець у медичному закладі, аптеці або рецепієнт самостійно.

Найближчим часом компанія планує запустити опцію замовлення вакцини онлайн.

Нагадаємо, грип – високоінфекційне вірусне захворювання, яке здатне призвести до тяжких ускладнень та навіть смерті.

За симптоматикою хвороба нагадує ознаки інших гострих распіраторних вірусних інфекцій. Натомість грип вважають одним із найнебезпечніших захворювань, особливо для людей з групи високого ризику, як-от літніх, дітей та тих, хто має хронічні захворювання.

Зазвичай вірус грипу циркулює восени та взимку, однак кожного нового сезону він мутує, що спричиняє зміни і в перебігу хвороби.

Найкращий спосіб уберегтися від захворювання – пройти щорічну вакцинацію, яка є безпечною та ефективною формою захисту від усіх штамів грипу.

Нагадаємо, медичні засоби проти грипу належать до рекомендованих щеплень, але відсутні в національному календарі, тому держава не покриває їхньої вартості. Українці можуть придбати вакцину в аптеках за власні кошти і зробити щеплення в закладі охорони здоров’я.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я оновила перелік найнебезпечніших вірусів та бактерій, які потенційно можуть стати причиною чергової пандемії.