Міністр освіти: Цьогоріч нові підручники доїдуть до шкіл вчасно

Міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що нові підручники, які доставляють за моделлю "від видавця до шкіл", будуть доставлені до українських шкіл вчасно.

Про це він зазначив під час пресконференції 21 серпня, повідомляє Освіта.UA.

За словами Лісового, міністерство тиждень тому провело нараду з видавцями і компаніями, які доставляють підручники.

"Вони після того, як ми врегулювали певні нормативні обмеження, які їм заважали, встигнуть доставити всі підручники своєчасно. На це виділено окреме фінансування. Так що підручники будуть у школах. Можливо, якийсь відсоток з якихось причин не доїде вчасно, але цими причинами можуть бути виключно виклики воєнного часу", – запевнив міністр.

За його словами, впродовж попередніх років проблеми із запізнілою видачею підручників виникали через складнощі логістики.

РЕКЛАМА:

"Виникає тромб на етапі доставки підручників до обласних складів. Тобто МОН звітує, що 100% підручників доставлено. Але доставлені вони до обласних складів, а з обласних складів уже забирають школи.

Далі питання вже того, як оперативно школи забирають свої підручники. Відбувається сортування, комплектується необхідний комплект для навчального закладу – і школа приїздить на обласний склад забирати підручники. Вона може забрати раніше, а може не знайти транспорту і забрати пізніше. Десь область доставляє до шкіл. І далі починається хаос", – пояснив міністр.

Тому в 2025 році відповідальність за доставку підручників до кожної школи поклали безпосередньо на міністерство. Оксен Лісовий запевняє, що завдяки цьому проблем вдасться уникнути.

"У моделі, яка цьогоріч пілотується, ми не віддаємо підручники на обласний склад. Ми доставляємо їх прямо для школи, контрактуючи для цього тих, хто виконує цю роботу для нас. І ми несемо тепер відповідальність за доставку до школи", – розповів Лісовий.

Паралельно з пілотним проєктом частину підручників таки доставлятимуть за старою моделлю. Наразі 92% з них вже відвезли до обласних складів, проінформував міністр.

Водночас показник з доставки підручників за новою моделлю наразі дуже невисокий.

Нагадаємо, 20 серпня голова комітету з питань освіти науки та інновацій Верховної Ради Сергій Бабак повідомив, за новим механізмом доставили лише 307 тисяч підручників із 2,8 мільйона, що відповідає кожному десятому примірнику (10,6%).