Забезпечення учнів підручниками: школи отримали лише половину запланованих примірників

Перед новим навчальним роком школи ще не отримали всіх потрібних підручників

Напередодні нового навчального року в українські школи доставили лише 51% запланованих державою підручників. При цьому до закладів освіти не надійшло жодного з 30 тисяч запланованих примірників шрифтом Брайля.

Про це свідчать дані "Інституту модернізації освіти", інформує голова комітету з питань освіти науки та інновацій Верховної Ради Сергій Бабак.

Нардеп пояснив, що цьогоріч на закупівлю підручників із державного бюджету виділили понад 1,4 мільйона гривень. Кошти мали витратити на друк і доставлення:

8,7 мільйона примірників для 8 класу за програмою НУШ ;

30 тисяч підручників шрифтом Брайля для учнів із порушеннями зору;

майже 312 тисяч підручників для дітей з особливими освітніми потребами.

Частину підручників (67,3%) для НУШ мали доставити через обласні книжкові бази. Решту – за новим механізмом напряму з видавництва до шкіл.

За інформацією станом на 18 серпня, на обласні бази прибули 90,6% підручників, але в школи не дійшов майже кожен п’ятий примірник (78,6%).

За новим механізмом доставили лише 307 тисяч підручників із 2,8 мільйона, що відповідає кожному десятому примірнику (10,6%).

Загалом із 8,7 мільйона запланованих до шкіл потрапило лише понад 4,4 мільйона підручників – тобто 51,2%.

Хоча з державного бюджету виділили кошти на друк 30 тисяч матеріалів для навчання шрифтом Брайля, договори уклали на друк близько 6,5 тисяч. З них досі жодного не доставили до українських шкіл.

"Нагадаю, для дітей із порушеннями зору підручники шрифтом Брайля – єдиний можливий інструмент навчання.

Відсутність цих книжок означає, що учні з особливими освітніми потребами фактично можуть бути позбавлені доступу до освіти на рівних умовах, що суперечить і Конституції України, і міжнародним конвенціям, які ми ратифікували", – наголосив Сергій Бабак.

Народний депутат переконаний, що забезпечення школярів підручниками напередодні навчального року – "мінімум, який ми зобов’язані зробити".

Раніше Сергій Бабак пояснював, що підручників для дітей з особливими освітніми потребами в українських школах не вистачає. При цьому на їхнє виготовлення потрібно більше часу, ніж на звичайні.

Парламентар заявив про потребу змінити механізм, коли матеріали шрифтом Брайля школярі отримують часом до листопада або грудня, аби забезпечити одночасний доступ дітям до підручників.