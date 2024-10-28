У Міноборони розповіли, яка частка жінок серед добровольців на службу в Сили оборони

Майже 20% добровольців на службу в Сили оборони — жінки

З 21 по 27 жовтня до центрів рекрутингу Збройних сил України подали заявки 853 українці.

З них 19% – жінки, повідомили в Міністерстві оборони України

197 із них вже зробили перші кроки до служби в Силах оборони.

За даними Міноборони, послугами рекрутинг-центрів вже скористались 22 763 людини. З них майже чверть кандидатів вже проходять підготовчий етап пошуку вакансій та оформлення.

Центри рекрутингу пропонують понад 10 тисяч вакансій, включно з позиціями для юристів, бухгалтерів, операторів БПЛА, медиків, психологів та інших фахівців.

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Нагадаємо, станом на червень 2024 року в ЗСУ служать понад 67 тисяч жінок. З них понад 10 тисяч виконують бойові завдання безпосередньо на лінії фронту.

Для порівняння: влітку 2022 року у ЗСУ служили 38 тисяч жінок, з них 7 тисяч приєднались на початку повномасштабного вторгнення.