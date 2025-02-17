Міноборони отримало "зелене світло" на запуск Служби супроводу військових: що вона робитиме

Міністерство оборони України створить Службу супроводу військових та їхніх сімей.

Відповідний наказ №59 від 29 січня 2025 року пройшов реєстрацію в Міністерстві юстиції, повідомило Міноборони.

У ЗСУ функції служби супроводу виконуватимуть підрозділи цивільно-військового співробітництва, які надаватимуть військовим та їхнім сім’ям консультації та допомогу з правових, соціально-побутових і медичних питань.

"Ми створюємо систему підтримки, яка допомагатиме у будь-яких ситуаціях – [фахівці допоможуть] скласти заяву, вирішити питання з отриманням виплат, проконсультують про можливості проходження реабілітації після поранення, нададуть юридичну консультацію та психологічну допомогу", – зазначив заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Служби супроводу мають близько 20 основних напрямків підтримки військовослужбовців та членів їхніх родин.

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У МОУ кажуть, що перші групи майбутніх фахівців вже пройшли навчання у співпраці з волонтерськими організаціями та цивільними експертами.

Нагадаємо, у серпні 2024 року Генштаб заявив, що в усіх підрозділах ЗСУ створять патронатні служби для військових та їхніх родин. Патронатні служби мали почати діяти з 1 жовтня 2024 року.