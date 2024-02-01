У ЗСУ вперше почали видавати жіночу військову форму – Міноборони. ФОТО

Військовослужбовиці ЗСУ вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, які виготовлені з урахуванням жіночих параметрів.

50 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів вже почали постачати у війська.

Як повідомляє Міністерство оборони України, у нову форму внесли конструктивні елементи, що дозволяють жінкам-військовим почуватися комфортно під час виконання завдань в польових умовах та пунктах постійної дислокації.

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Як зазначається, костюми виготовляють у розмірах від 40 до 64, у зрості від 146 до 188 сантиметрів та у двох повнотних групах: ІІ та ІІІ.

ЗСУ вперше отримали комплекти літніх польових костюмів

Моделі розробляв відповідний підрозділ ЗСУ разом з громадськими організаціями та українськими виробниками.

Форму випробовували в одній з військових частин.

50 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів вже почали постачати у війська

"Над розробкою та впровадженням форми для жінок працювало дуже багато людей. Адже в українській армії нині несуть службу десятки тисяч жінок. Із них – близько 5 тисяч перебувають на передовій. Їх кількість лише зростатиме.

Вже зараз ми бачимо дедалі більшу зацікавленість жінок в залученні до Збройних Сил на добровільній основі. Наше завдання – створити гідні умови для їхньої служби", – заявила заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова.

Моделі розробляв відповідний підрозділ ЗСУ

У 2024 році планується закупити 65 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів та 100 тисяч комплектів жіночої білизни, зазначають у Міноборони.

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У січні оголосили тендери на закупівлі цих товарів.

УСІ ФОТО: Міноборони

Нагадаємо, про уніфіковану жіночу форму в ЗСУ вперше заговорили у липні 2022 року.

Восени того ж року волонтери почали відшивати її і до кінця року вже розпочалось тестування.

Міноборони затвердило перший бронежилет, адаптований до особливостей будови жіночого тіла.

У липні минулого року у Міноборони презентували оновлену літню польову форму для жінок-військовослужбовців.





