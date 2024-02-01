У ЗСУ вперше почали видавати жіночу військову форму – Міноборони. ФОТО

Військовослужбовиці ЗСУ вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, які виготовлені з урахуванням жіночих параметрів.
50 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів вже почали постачати у війська.
Як повідомляє Міністерство оборони України, у нову форму внесли конструктивні елементи, що дозволяють жінкам-військовим почуватися комфортно під час виконання завдань в польових умовах та пунктах постійної дислокації.
Як зазначається, костюми виготовляють у розмірах від 40 до 64, у зрості від 146 до 188 сантиметрів та у двох повнотних групах: ІІ та ІІІ.
|ЗСУ вперше отримали комплекти літніх польових костюмів
Моделі розробляв відповідний підрозділ ЗСУ разом з громадськими організаціями та українськими виробниками.
Форму випробовували в одній з військових частин.
|50 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів вже почали постачати у війська
"Над розробкою та впровадженням форми для жінок працювало дуже багато людей. Адже в українській армії нині несуть службу десятки тисяч жінок. Із них – близько 5 тисяч перебувають на передовій. Їх кількість лише зростатиме.
Вже зараз ми бачимо дедалі більшу зацікавленість жінок в залученні до Збройних Сил на добровільній основі. Наше завдання – створити гідні умови для їхньої служби", – заявила заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова.
|Моделі розробляв відповідний підрозділ ЗСУ
У 2024 році планується закупити 65 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів та 100 тисяч комплектів жіночої білизни, зазначають у Міноборони.
У січні оголосили тендери на закупівлі цих товарів.
|УСІ ФОТО: Міноборони
Нагадаємо, про уніфіковану жіночу форму в ЗСУ вперше заговорили у липні 2022 року.
Восени того ж року волонтери почали відшивати її і до кінця року вже розпочалось тестування.
Міноборони затвердило перший бронежилет, адаптований до особливостей будови жіночого тіла.
У липні минулого року у Міноборони презентували оновлену літню польову форму для жінок-військовослужбовців.
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