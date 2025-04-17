Міноборони створює реєстр фахівців із психічного здоров’я, які працюють з військовими
Міністерство оборони України працює над створенням реєстру фахівців із психічного здоров’я, які працюють із військовими.
Він міститиме перевірену інформацію про кваліфікацію, спроможності та послуги, повідомляють у МОУ.
"Від стану ментального здоров’я військових залежить мотивація до несення служби, а також готовність до виконання завдань за призначенням. В умовах війни ми не маємо права відтермінувати вирішення питань психічного здоров’я наших захисників. Йдеться про людське життя, гідність, відновлення після втрат і випробувань", – наголосив начальник управління психологічного забезпечення Міноборони Олег Мукан.
Реєстр дозволить керівникам органів психологічної підтримки та персоналу Збройних сил швидко знаходити акредитовані організації потрібної спеціалізації у своєму регіоні.
Також перелік полегшить взаємодію між ЗСУ та громадськими організаціями.
Під час зустрічі з Міноборони представники ГО також запропонували масштабувати роботу над:
- гарячою лінією кризового консультування;
- онлайн та стаціонарним психологічним консультуванням військових та членів їхніх сімей;
- стаціонарною психологічною реабілітацією;
- навчанням заступників командирів рот психологічним методикам;
- навчанням помічників психологів психічній стійкості в умовах військових операцій.
Нагадаємо, в Україні створили програму для дружин ветеранів. Їх навчатимуть допомоги в адаптації після служби.