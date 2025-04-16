В Україні створили програму для дружин ветеранів: їх навчатимуть допомозі в адаптації після служби
В Україні створили програму підтримки для дружин ветеранів. Вона передбачає навчання щодо психологічної допомоги, юридичних питань і медичних аспектів адаптації військових після служби.
Про це розповіли в Міністерстві у справах ветеранів.
Програма, яку реалізовує громадська організація "Київська школа державного управління ім. С. Нижчого" передбачає 18 тематичних лекцій від фахівців. У межах занять партнерки ветеранів, безвісти зниклих, полонених та полеглих військових зможуть отримати рекомендації у сфері:
- психологічної допомоги і роботи зі стресом;
- юридичних питань;
- можливостей державної підтримки;
- медичних аспектів адаптації;
- основ підприємницької та фінансової грамотності.
У межах програми українки зможуть дізнатися, зокрема:
- як спілкуватися з чоловіком після служби чи повернення з полону;
- які існують освітні можливості для ветеранів та їхніх родин;
- яким має бути збалансоване харчування для відновлення організму;
- як безпечно вести бізнес.
Після навчання, яке триватиме до двох місяців, учасниці програми отримають електронний сертифікат про її завершення.
"Найчастіше саме дружини або партнерки стають першими, хто підтримує і допомагає ветеранам після повернення до цивільного життя. Але часто й ці жінки також потребують підтримки та особливих знань, щоб пройти цей шлях разом", – наголосили в Мінветеранів.
Організатори програми зауважили, що її метою є надання "знань, впевненості та опори жінкам, які підтримують своїх захисників".
"Цей курс допоможе дружинам ветеранів не лише підтримувати своїх близьких і себе, але й отримати важливі знання та навички для того, щоб стати сильнішими, впевненішими й ефективніше справлятися з труднощами, що виникають на їхньому шляху", – йдеться на сайті програми.
Зареєструвати для навчання можна за посиланням.
Раніше в Україні запустили програму "Ветеранський спорт", за якою учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати 1500 гривень на послуги в спортивних закладах.