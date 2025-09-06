Міносвіти затвердило додаткові бюджетні місця для переведення студентів пільгових категорій

У МОН ухвалили нові рішення щодо держзамовлення-2025 для трьох освітніх рівнів і пільгових категорій

Міністерство освіти і науки України ухвалило нові обсяги держзамовлення на 2025 рік і виділено додаткові місця для переведення студентів пільгових категорій. Йдеться загалом про понад 2700 місць бюджетного навчання на бакалаврському та магістерському рівнях.

Про це повідомляє МОН.

Зокрема, для бакалаврів і магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування надано 2 601 додаткове місце.

У відомстві зазначають, що першочергово на ці місця переводитимуть:

дітей загиблих захисників України;

осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ;

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

вступників на спеціальності з особливою підтримкою та в галузі інформаційних технологій, зокрема жителів ТОТ, територій активних / можливих бойових дій, внутрішньо переміщених осіб тощо.

На магістерському рівні затверджено 136 додаткових місць бюджетного навчання для жителів ТОТ або територій активних бойових дій (станом на 1 липня 2025 року) та тих, хто виїхав після 1 січня 2025 року.

РЕКЛАМА:

Як інформують у МОН, розгляд питань про переведення на бюджетні місця буде продовжено на наступному засіданні конкурсної комісії з відбору виконавців державного замовлення.

Раніше у МОН зазначали, що планують зменшити кількість бюджетних місць на аспірантурі у 2025 році.