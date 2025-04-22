У МОН планують зменшити кількість бюджетних місць на аспірантурі у 2025 році

У 2025 році в Україні зменшать кількість бюджетних місць для навчання на аспірантурі. Також при вступі на цей рівень освіти вперше використовуватимуть електронні кабінети.

Про це під час брифінгу в "Медіацентрі Україна" повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

За його словами, у 2025 році кількість бюджетних місць для вступу на аспірантуру може зменшитися до близько п'яти тисяч, що на дві тисячі менше, ніж минулого року.

"Ми прогнозуємо приблизно п'ять тисяч місць в аспірантурі цього року, але точних цифр поки немає. Очевидно, перевагу матимуть інженерні та природничі спеціальності – ті інновації, для яких нам дуже потрібні [фахівці] аспірантського рівня", – пояснив заступник міністра.

Рішення щодо скорочення кількості бюджетних місць ухвалили через те, що їхня чисельність минулого року була "завеликою".

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Посадовець вважає, що ажіотаж серед охочих навчатися на аспірантурі спричинила можливість отримати відстрочку від служби у війську, а не бажання здобути освіту.

"Цього року ажіотажу буде набагато менше. Ми хочемо забезпечити, щоб місце в аспірантурі мали всі, хто справді хоче писати дисертації, проводити дослідження та створювати інновації. Але щоб не було таких місць забагато, а аспірантуру використовували не за призначенням", – додав він.

Михайло Винницький зауважив, що незмінними цьогоріч залишиться правило, за яким за державним замовленням в аспірантурі навчатимуться лише студенти денної форми. Абітурієнти на заочну або вечірню зможуть вступити лише на контракт.

Нагадаємо, після 2022 року в Україні стрімко зросла чисельність охочих вступити в університети на аспірантуру. Зокрема, порівняно з даними попередніх років, серед них зросла частка чоловіків призовного віку.

Того року МОН змінило правила вступу, за якими навчатися на денній формі аспірантури можна лише за держзамовлення. Разом із тим кількість бюджетних місць збільшили вдвічі.

У відомстві вважають, що у 2024 році підвищення прохідного бала до аспірантури допомогло "відсіяти" значну частину вступників призовного віку.

Однак через аномальну кількість вступників в Україні планують запровадити державний залік для аспірантів.